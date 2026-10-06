Во Владимире появится новогодняя ёлка за 12,5 млн рублей вместо сгнившей за 10 млн

Она появится после того, как прошлогоднее искусственное дерево за 10 млн рублей сгнило за прошлую зиму. Новогодний атрибут был рассчитан максимум на 10 градусов мороза. После сезона конструкция прогнила настолько, что собрать её снова оказалось невозможным.

Торги на оформление городов к Новому году начали массово появляться на этой неделе. Больше всех готов потратить Красноярск — 105 млн рублей на искусственные ели, украшения, инсталляции и световые арт-объекты. Всего регионы хотят потратить на Новый год минимум полмиллиарда: Нижний Новгород заложил 42 млн рублей, Калининград — 40 млн, Петербург — 29 млн, Благовещенск — 18 млн, Норильск — 15 млн, Краснодар — 5,5 млн.

В России новогодние каникулы в 2027 году станут на один день короче, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

