«Могут послать срочников»: В России ждут мобилизации в преддверии обращения Путина

ЗАМЕРЛИ В ОЖИДАНИИ

20 сентября в СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин может выступить по поводу референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщало РБК со ссылкой на источники.

Собеседники агентства, близкие к администрации главы государства, утверждали, что выступление ожидается до конца дня, однако содержание обращения им не было известно.

Вечером россияне примкнули к экранам телевизоров и чаще обновляли новостные Telegram-каналы в ожидании речи главы государства, но обращение так и не состоялось.

На данный момент сообщается, что выступление президента Владимира Путина ожидается утром 21 сентября. По данным источника «Базы», эфирные группы российских теле- и радиоканалов (в том числе в регионах) предупредили именно временном слоте выхода выступления президента России около 9-10 часов по московскому времени. Эту же информацию подтвердили источники Forbes.

Накануне вечером новостные Telegram-каналы писали, что вслед за президентом к россиянам обратится министр обороны Сергей Шойгу.