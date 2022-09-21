«Могут послать срочников»: В России ждут мобилизации в преддверии обращения Путина
На фоне заявлений ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о референдумах по присоединению к РФ в сентябре Госдума внесла в Уголовный кодекс поправки о «военном времени».
ЗАМЕРЛИ В ОЖИДАНИИ
20 сентября в СМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин может выступить по поводу референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщало РБК со ссылкой на источники.
Собеседники агентства, близкие к администрации главы государства, утверждали, что выступление ожидается до конца дня, однако содержание обращения им не было известно.
Вечером россияне примкнули к экранам телевизоров и чаще обновляли новостные Telegram-каналы в ожидании речи главы государства, но обращение так и не состоялось.
На данный момент сообщается, что выступление президента Владимира Путина ожидается утром 21 сентября. По данным источника «Базы», эфирные группы российских теле- и радиоканалов (в том числе в регионах) предупредили именно временном слоте выхода выступления президента России около 9-10 часов по московскому времени. Эту же информацию подтвердили источники Forbes.
Накануне вечером новостные Telegram-каналы писали, что вслед за президентом к россиянам обратится министр обороны Сергей Шойгу.
"ОККУПИРОВАННАЯ РОССИЯ"
По данным СМИ, обращение будет посвящено предстоящим референдумам. Накануне Народный совет Луганской народной республики принял решение с 23 по 27 сентября провести референдум о вхождении региона в состав России. В Донецкой народной республике референдум о присоединении к России назначили на те же даты.
«Донбасс возвращается домой», - заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Также решение о референдумах о присоединении к России приняли в Херсонской и Запорожской областях. Здесь они также пройдут с 23 по 27 сентября. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что по результатам предстоящего референдума, Запорожская область объявит независимость в своих административных границах.
«[Независимость] всей Запорожской области, безусловно. Тут иначе нельзя. Во всех [административных] границах Запорожской области», — пояснил он в эфире программы «Соловьев LIVE».
При этом, по его же словам, на сегодня освобождено 73% территории Запорожской области. Именно поэтому референдум может изменить статус спецоперации, заявил экс-премьер ДНР Александр Бородай «Радиоточке НСН».
«Понять их я могу. Это, вероятно, и правильное решение, я его поддерживаю. Это будет территория России, часть этой территории будет оккупирована. Российские войска и так участвуют в боевых действиях против ВСУ на территории Донбасса, но вхождение республик в состав РФ, возможно, поможет поменять статус российских действий по отношению к противнику. Если это так, это хорошо, поводов, чтобы поменять статус спецоперации уже много», - отметил он.
Со своей стороны, посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что население республик находится в тревожном состоянии и ожидает референдума о вхождении в состав России, который позволит привлечь все возможности РФ для обеспечения безопасности территорий.
«Первый референдум, который был в мае 2014 года, проходил в ситуации, которая была хуже, чем та, которая есть сейчас. Привлечение всех возможностей Российской Федерации для обеспечения безопасности – один из тех шагов, который сейчас нужен»,- сказал он.
Этот шаг будет говорить о том, что жители в вопросах обеспечения безопасности рассчитывают только на Россию, подчеркнул Мирошник.
ВРЕМЯ ТАКОЕ. ВОЕННОЕ
На фоне заявлений о скором проведении референдумов 20 сентября депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, вводящий в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». С поправками ко второму чтению в документ вошли статьи о мародерстве и сдаче в плен, за которые грозит до 15 лет тюрьмы и от 3 до 10 лет тюрьмы соответственно.
Также ужесточается наказание за самовольное оставление военной части в период мобилизации и военного положения (до десяти лет колонии). Отказ от исполнения приказа, ведения и (или) участия в боевых действиях будет наказываться лишением свободы на срок от двух до трех лет.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что принятый законопроект отвечает сложившейся обстановке и соответствует как международным законам, так и Конституции России.
По его словам, на сегодняшний день есть все основания «для введения и частичной либо полной мобилизации, и военного положения».
«Были и бомбардировка иностранными вооружёнными силами, и нападение вооружённых сил иностранного государства на армию России, и засылка иностранным государством вооружённых банд, групп, регулярных сил или наёмников для осуществления агрессии против России. Мы с этим столкнулись ещё до начала спецоперации. Естественно, что в таких условиях ужесточается уголовное и административное законодательство. Поправки принимались в соответствии с международными конвенциями и актами ООН, с Конституцией России», — пояснил он.
В свою очередь, юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин заявил «Радиоточке НСН», что поправки в Уголовный кодекс о сдаче в плен и отказе от участия в боевых действиях являются «сырыми», они напрямую будут ставить жизнь военнослужащего под удар.
«Поразила «сырость» законопроекта, например, «добровольная сдача в плен». Когда принимают те или иные статьи УК, они потом терпят не то, чтобы изменения, а выходят различные разъяснения и тому подобное. Кем будет оцениваться, добровольно ли военнослужащий сдался в плен? К примеру, если военный на поле боя ранен в руку, он не может держать оружие, рядом нет сослуживцев и он остался один. Его здоровью и жизни угрожает опасность, то есть вопрос стоит между сдачей в плен и смертью», - заметил Латынин.
Также юрист обратил внимание на поправку об отказе от участия в военных действиях. По его словам, теперь военнослужащий фактически не может отказаться ни от участия в военных действиях, ни разорвать контракт на военную службу. Такие нововведения, отметил Латынин, могут спровоцировать и рост коррупции.
Также он отметил, что подобными поправками военнослужащих хотят подводить под суд по статье «Дезертирство».
Сенатор Людмила Нарусова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» также раскритиковала принятый Госдумой закон.
«Я не согласна с любым ужесточением законодательства, тем более с таким, без военного времени, которое у нас никто не объявлял. В настоящее время у нас, как всем известно, специальная военная операция, которую даже запрещено называть в****й. Поэтому принимать законы, о том, какие они должны быть в военное время, мне кажется, не совсем логично», - пояснила она свою позицию.
МОБИЛИЗАЦИЯ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Россиян напугало такое внезапное и скорое принятие законопроекта, многие восприняли это как подготовку базы для всеобщей мобилизации, что активно обсуждали в социальных сетях.
Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов поспешил успокоить граждан, заявив, что такие опасения абсолютно неоправданны.
«Всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время», - цитирует его «Парламентская газета».
При этом, по его словам, в отдельных местностях может быть введено военное положение - например, в областях, приграничных с Украиной, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам.
Не был столь оптимистичен накануне вечером политолог Марат Баширов, уже ночью он порассуждал в своем Telegram-канале о том, может ли быть объявлена массовая мобилизация – и пришел к выводу, что на данный момент нет, но объяснил, кому все-таки придется отправиться на Украину.
«Могут послать наших парней - срочников на в**** (спецоперацию – прим. НСН) на Украине после референдумов? Могут. Вероятность - близка к 100%. Могут призвать офицеров запаса и иных отслуживших срочную для выполнения задач на Украине? Могут. Вероятность в принципе - 100%. А в личном плане - у кого как. Зависит от возраста, военной специальности и еще множества факторов. Ты мог проходить подготовку к использованию определенных видов вооружений/задач, а они уже настолько усовершенствовались, что требуется переподготовка и тд. То есть, вероятность снижается до 20-30%», - объяснил Баширов.
Не мог не затронуть тему референдумов и их последствий и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», - предостерег он.
На Западе уже заявили, что намерены ввести новые санкции против РФ в случае проведения референдумов в украинских регионах по вопросу присоединения к РФ.
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