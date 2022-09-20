ЛНР и ДНР проведут референдумы о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября

В Донецкой народной республике референдум о присоединении к России назначили на аналогичные даты - с 23 по 27 сентября.

«Донбасс возвращается домой», - отметил глава ДНР Денис Пушилин

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», пишут «Известия».