ЛНР и ДНР проведут референдумы о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября

Народный совет Луганской народной республики принял решение с 23 по 27 сентября провести референдум о вхождении региона в состав России, сообщает РИА Новости.

Глава Херсонской области принял решение о проведении референдума

В Донецкой народной республике референдум о присоединении к России назначили на аналогичные даты - с 23 по 27 сентября.

«Донбасс возвращается домой», - отметил глава ДНР Денис Пушилин

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияРеферендумЛНР
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