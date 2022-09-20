ЛНР и ДНР проведут референдумы о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября
Народный совет Луганской народной республики принял решение с 23 по 27 сентября провести референдум о вхождении региона в состав России, сообщает РИА Новости.
В Донецкой народной республике референдум о присоединении к России назначили на аналогичные даты - с 23 по 27 сентября.
«Донбасс возвращается домой», - отметил глава ДНР Денис Пушилин
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации», пишут «Известия».
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