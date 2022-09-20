«Я не согласна!»: Сенатор Нарусова осудила поправки в УК о «военном времени»
Принимать законопроекты о параметрах военного положения, пока статус спецоперации не изменён, не логично, считает член Совета Федерации.
Сенатор Людмила Нарусова в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковала принятый Госдумой закон о введении уголовной ответственности за уклонение от военных сборов для зачисленных в запас и от участия в боевых действиях.
«Я не согласна с любым ужесточением законодательства, тем более с таким, без военного времени, которое у нас никто не объявлял. В настоящее время у нас, как всем известно, специальная военная операция, которую даже запрещено называть в****й. Поэтому принимать законы, о том, какие они должны быть в военное время, мне кажется, не совсем логично», - заявила Нарусова.
20 сентября депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект, вводящий в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». С поправками ко второму чтению в документ вошли статьи о мародерстве и сдаче в плен, за которые грозит до 15 лет тюрьмы и от 3 до 10 лет тюрьмы соответственно.
Также ужесточается наказание за самовольное оставление военной части в период мобилизации и военного положения (до десяти лет колонии в зависимости от времени отсутствия). Отказ от исполнения приказа, ведения и (или) участия в боевых действиях будет наказываться лишением свободы на срок от двух до трех лет.
За законопроект проголосовали все 389 депутатов, присутствовавших на заседании. Закон принят в день, когда ДНР, ЛНР, власти освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о скором проведении референдумов по вопросу вхождения в состав РФ. «Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты», - предостерегал в связи с этим зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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