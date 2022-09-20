Вучич предрек расширение вооруженного конфликта до мирового уровня

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что расширения вооруженного конфликта до мирового уровня. Об этом он заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.

«Абсурдное заявление»: В Госдуме объяснили, зачем Польше «война» с Россией

Вучич, в частности, спрогнозировал, что может сказать в своем ожидаемом в ближайшее время обращении Владимир Путин. По мнению сербского лидера, спецоперация перерастает в большой военный конфликт и вопрос только в его границах.

Как считает президент, в будущем будет происходить дальнейшее ухудшение отношений Запада с РФ и Китаем.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Сербия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры