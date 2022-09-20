Вучич предрек расширение вооруженного конфликта до мирового уровня

Вучич, в частности, спрогнозировал, что может сказать в своем ожидаемом в ближайшее время обращении Владимир Путин. По мнению сербского лидера, спецоперация перерастает в большой военный конфликт и вопрос только в его границах.



Как считает президент, в будущем будет происходить дальнейшее ухудшение отношений Запада с РФ и Китаем.