Адвокат Трунов: Для мобилизации и введения военного положения есть все основания

«Формально основания для введения и частичной либо полной мобилизации, и военного положения сегодня есть. Были и бомбардировка иностранными вооружёнными силами, и нападение вооружённых сил иностранного государства на армию России, и засылка иностранным государством вооружённых банд, групп, регулярных сил или наёмников для осуществления агрессии против России. Мы с этим столкнулись ещё до начала спецоперации. Естественно, что в таких условиях ужесточается уголовное и административное законодательство. Поправки принимались в соответствии с международными конвенциями и актами ООН, с Конституцией России», — заявил адвокат.

Собеседник НСН также подчеркнул, что о нарушении прав и свобод человека в нынешней ситуации речь идти не может.

«Говорить о том, что в условиях военного положения мобилизация нарушает права и свободы человека, смешно. Это прямая обязанность граждан — защищать свою страну, своих близких, своих родных», — отметил Трунов.

Также юрист выразил уверенность, что поправки могут быть отменены после того, как обстановка изменится.

«Мобилизация объявляется президентом на определённый срок в случае агрессии или угрозы агрессии. Поэтому, естественно, при ситуации, когда отпали основания для введения этих положений, они прекращаются», — заключил адвокат.

Ранее сенатор Нарусова осудила поправки в УК о «военном времени».

