Адвокат Трунов: Для мобилизации и введения военного положения есть все основания
Говорить о нарушении прав и свобод человека в то время, когда России угрожает опасность, смешно, заявил НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Принятие Госдумой законопроекта о поправках в УК РФ отвечает сложившейся обстановке и соответствует как международным законам, так и Конституции России, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Ранее Госдума приняла законопроект о введении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Соответствующие поправки 19 сентября внесли в законопроект об изменениях в УК РФ, который был принят в первом чтении в июле. Трунов считает, что такие поправки в нынешних условиях оправданны.
«Формально основания для введения и частичной либо полной мобилизации, и военного положения сегодня есть. Были и бомбардировка иностранными вооружёнными силами, и нападение вооружённых сил иностранного государства на армию России, и засылка иностранным государством вооружённых банд, групп, регулярных сил или наёмников для осуществления агрессии против России. Мы с этим столкнулись ещё до начала спецоперации. Естественно, что в таких условиях ужесточается уголовное и административное законодательство. Поправки принимались в соответствии с международными конвенциями и актами ООН, с Конституцией России», — заявил адвокат.
Собеседник НСН также подчеркнул, что о нарушении прав и свобод человека в нынешней ситуации речь идти не может.
«Говорить о том, что в условиях военного положения мобилизация нарушает права и свободы человека, смешно. Это прямая обязанность граждан — защищать свою страну, своих близких, своих родных», — отметил Трунов.
Также юрист выразил уверенность, что поправки могут быть отменены после того, как обстановка изменится.
«Мобилизация объявляется президентом на определённый срок в случае агрессии или угрозы агрессии. Поэтому, естественно, при ситуации, когда отпали основания для введения этих положений, они прекращаются», — заключил адвокат.
Ранее сенатор Нарусова осудила поправки в УК о «военном времени».
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