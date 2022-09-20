Кадыров заявил о смене тактики операции на Украине

«Больше возиться с ними не собираемся», - написал он. Кадыров заявил, что украинские военные скоро столкнутся с «тяжелейшими последствиями» нового плана.

Военная операция России на территории Украины длится уже почти семь месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

