Кадыров заявил о смене тактики операции на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о смене тактики операции на территории Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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«Больше возиться с ними не собираемся», - написал он. Кадыров заявил, что украинские военные скоро столкнутся с «тяжелейшими последствиями» нового плана.

Военная операция России на территории Украины длится уже почти семь месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: Никас Сафронов
ТЕГИ:УкраинаКадыров
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