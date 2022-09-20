Кадыров заявил о смене тактики операции на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о смене тактики операции на территории Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Больше возиться с ними не собираемся», - написал он. Кадыров заявил, что украинские военные скоро столкнутся с «тяжелейшими последствиями» нового плана.
Военная операция России на территории Украины длится уже почти семь месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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