Жителей ЕС призвали рассчитывать только на себя при ЧС
Жители Европейского союза должны быть готовы самостоятельно обеспечивать свои основные нужды в течение первых 72 часов чрезвычайной ситуации, пока госслужбы организуют помощь, сообщила Еврокомиссия.
Как заявила еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Хаджа Лахбиб, каждый европеец должен знать, что делать, как защитить свою семью и помочь другим. «Подготовка начинается в наших домах, школах и сообществах», — указала она. Отмечается, что Европа сталкивается со все более частыми и сложными кризисами.
Еврокомиссия рекомендует иметь запасы предметов первой необходимости и заранее подготовленные «тревожные чемоданчики». Также необходимо обучить детей действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечить доступность мер безопасности для людей с инвалидностью и улучшить информирование населения об угрозах.
Ранее стало известно, что НАТО, ЕС и Великобритания пытаются разжечь большую войну в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Терапевтам могут разрешить наблюдать за пациентами удаленно
- Трамп заявил о подготовке крупного соглашения между США и РФ, затрагивающего всю Европу
- СМИ: Отказ от фото с Лавровым на встрече G20 выставил политиков Европы школьниками
- Жителей ЕС призвали рассчитывать только на себя при ЧС
- СМИ: Демократы США расследуют причины замедления работы Starshield на Украине
- Украине грозит демографический коллапс
- Суд Люксембурга разрешил возврат замороженных активов россиян
- ЦБ РФ: Экономика вернулась к состоянию перегрева
- Лантратова рассказала о встрече с женой Трамп
- Во Франции задержали 448 человек на протестах против роста цен