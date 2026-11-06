Как заявила еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Хаджа Лахбиб, каждый европеец должен знать, что делать, как защитить свою семью и помочь другим. «Подготовка начинается в наших домах, школах и сообществах», — указала она. Отмечается, что Европа сталкивается со все более частыми и сложными кризисами.

Еврокомиссия рекомендует иметь запасы предметов первой необходимости и заранее подготовленные «тревожные чемоданчики». Также необходимо обучить детей действиям в чрезвычайных ситуациях, обеспечить доступность мер безопасности для людей с инвалидностью и улучшить информирование населения об угрозах.

Ранее стало известно, что НАТО, ЕС и Великобритания пытаются разжечь большую войну в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

