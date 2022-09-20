«Напряженно ждут»: Вхождение ЛНР и ДНР в состав России изменит статус спецоперации

Население Донбасса ждет вхождения в состав России уже восемь лет, нет смысла откладывать референдумы, которые своевременно могут изменить статус спецоперации, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Власти Херсонской области 20 сентября сделают заявление по вопросу референдума о вхождении в состав России. Также накануне глава ДНР Денис Пушилин обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником необходимость синхронизации дальнейших действий по референдуму.



«Вхождение в состав России этих регионов, Донбасса, прежде всего, давно анонсировано, люди очень напряженно его ждут. Донецкая и Луганская народные республики создавались не ради того, чтобы существовать в качестве независимых государств, а чтобы стать частью России, это происходило еще в 2014 году. Люди ждут восемь лет», - отметил Бородай.

По его словам, обстановка в республиках неспокойная, но местные власти не видят смысла откладывать проведение референдумов, так как это может поменять статус российских действий по отношению к ВСУ.