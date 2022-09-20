«Напряженно ждут»: Вхождение ЛНР и ДНР в состав России изменит статус спецоперации
Экс-премьер ДНР Александр Бородай в эфире НСН отметил, что в таком случае оккупированными будут считаться уже официально российские территории, что поможет поменять статус действий РФ по отношению к противнику.
Население Донбасса ждет вхождения в состав России уже восемь лет, нет смысла откладывать референдумы, которые своевременно могут изменить статус спецоперации, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Власти Херсонской области 20 сентября сделают заявление по вопросу референдума о вхождении в состав России. Также накануне глава ДНР Денис Пушилин обсудил с коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником необходимость синхронизации дальнейших действий по референдуму.
«Вхождение в состав России этих регионов, Донбасса, прежде всего, давно анонсировано, люди очень напряженно его ждут. Донецкая и Луганская народные республики создавались не ради того, чтобы существовать в качестве независимых государств, а чтобы стать частью России, это происходило еще в 2014 году. Люди ждут восемь лет», - отметил Бородай.
По его словам, обстановка в республиках неспокойная, но местные власти не видят смысла откладывать проведение референдумов, так как это может поменять статус российских действий по отношению к ВСУ.
«Нельзя сказать, что обстановка спокойная и что референдум можно проводить в спокойных условиях, учитывая, что значительная часть территорий ДНР до сих пор оккупирована противником. Главы республики, решили не оттягивать ситуацию до того момента, пока вся территория не будет освобождена. Понять их я могу. Это, вероятно, и правильное решение, я его поддерживаю. Это будет территория России, часть этой территории будет оккупирована. Российские войска и так участвуют в боевых действиях против ВСУ на территории Донбасса, но вхождение республик в состав РФ, возможно, поможет поменять статус российских действий по отношению к противнику. Если это так, это хорошо, поводов, чтобы поменять статус спецоперации уже много», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Население ЛНР находится в тревожном состоянии и ожидает референдума о вхождении в состав России, который позволит привлечь все возможности РФ для обеспечения безопасности территорий, заявил ранее посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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