Пушилин попросил Путина как можно быстрее рассмотреть итоги референдума
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил, что «многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной».
Он отметил, что не сомневается в положительных итогах референдума и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой в этом случае «как можно быстрее... рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации».
«Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», - заключил он.
Ранее на чрезвычайном пленарном заседании народного совета ДНР было принято решение, что референдум о вхождении республики в состав России состоится с 23 по 27 сентября сентября, пишут «Известия».
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