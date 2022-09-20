Пушилин попросил Путина как можно быстрее рассмотреть итоги референдума

Он отметил, что не сомневается в положительных итогах референдума и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой в этом случае «как можно быстрее... рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав Российской Федерации».

«Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», - заключил он.

Ранее на чрезвычайном пленарном заседании народного совета ДНР было принято решение, что референдум о вхождении республики в состав России состоится с 23 по 27 сентября сентября, пишут «Известия».

