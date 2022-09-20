ЕС намерен ввести новые санкции против РФ в случае референдумов на Украине
20 сентября 202222:42
Евросоюз намерен ввести новые санкции против РФ в случае проведения референдумов в украинских регионах по вопросу присоединения к РФ. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что все, кто будет причастен к организации «референдумов», будут привлечены к ответственности.
Ранее сообщалось, что референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября.
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20 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru