ЕС намерен ввести новые санкции против РФ в случае референдумов на Украине

Евросоюз намерен ввести новые санкции против РФ в случае проведения референдумов в украинских регионах по вопросу присоединения к РФ. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Боррель отметил, что все, кто будет причастен к организации «референдумов», будут привлечены к ответственности.

Ранее сообщалось, что референдумы о присоединении к России в ряде украинских регионов организуют с 23 по 27 сентября.




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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз
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