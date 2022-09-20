«Кто хочет закончить?» Запад призывает Москву к переговорам, продолжая поставлять оружие Киеву
Эрдоган считает, что Россия хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине, Германия в очередной раз призывает к мирному решению ситуации, отправляя Украине летальное оружие.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине. К такому выводу он пришел после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Узбекистане.
«У меня были расширенные встречи с Путиным в Узбекистане. Я понял, что они пытаются завершить это как можно скорее. Эта ситуация — большая проблема. Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание и отныне необходимо быть обоюдно настроенными»,— сказал Эрдоган телеканалу PBS.
Турецкий лидер подчеркнул, что ведет переговоры как с Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его мнению, для достижения результата нужно говорить с двумя президентами, «а не выступать на стороне одного из них».
Накануне канцлер Германии канцлер Германии Олаф Шольц призвал продолжать диалог с Москвой по Украине. Так он прокомментировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, где они коснулись темы спецоперации. Шольц рассказал, что российский лидер не изменил своей позиции по данному вопросу, однако канцлер выразил приверженность дипломатическому разрешению конфликта.
В разговоре канцлер ФРГ призвал российского президента как можно скорее найти дипломатическое решение, «основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Глава правительства ФРГ предупредил, что любые дальнейшие шаги Москвы не останутся без ответа.
После телефонного разговора Шольц на совместной с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили конференции отметил, что Путин пока не осознает, что решение начать спецоперацию якобы «было ошибкой». Эксперты отмечают, что власти Германии активизировались в вопросе урегулирования конфликта на Украине из-за энергетического кризиса.
Ранее стало известно, что Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сохранил негативную позицию по поставкам Киеву танков Leopard 2. По информации немецких СМИ, шансы на отправку немецких танков украинской стороне невелики. Отмечается, что переговоры политиков по этому вопросу были общими и неконкретными.
Вашингтон вышел из себя после заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что немецкая экономика не может позволить себе поставки некоторых видов вооружения Украине. Администрация США после этого усомнилась в лояльности ФРГ, сообщает немецкое издание Die Welt (заблокировано в РФ) со ссылкой на источники в Белом доме. Политологи отмечают, что позиция США по вопросу конфликта на Украине жестче, чем позиция ряда европейских стран.
При этом, несмотря на собственный призыв к переговорам, Германия поставляет Украине летальное вооружение собственного производства.
На фоне этого первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на протяжении длительного времени Германия была одним из экономических партнеров России, но времена изменились и теперь Москва должна выдерживать жесткую позицию.
«Германия сама уже испытывает некий голод в определенных видах оружия, которое они поставляли на Украину. Расчет на то, что США будет поставлять Германии оружие в сегодняшней экономической ситуации… тут надо все хорошо считать», - предупредил Чепа.
В Пентагоне вчера заявили, что Украина получит истребители-бомбардировщики F-16 через два-три года, если политическое решение об их поставке Киеву будет принято. Об этом сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
По его словам, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи. Генерал высказал предложение, что конфликт на Украине «будет продолжаться годы, а не месяцы», пишет газета Politico.
Со своей стороны, 16 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что план спецоперации не подлежит корректировке, и наступательная операция в Донбассе продолжается.
По его словам, российская армия последовательно занимает новые территории, несмотря на украинские попытки контрнаступления.
«Киевские власти же объявили контрнаступление, посмотрим, чем оно закончится», - сказал Путин.
Российский лидер отметил, что в ходе специальной военной операции фиксируются попытки проведения терактов, на что Россия, «до поры до времени», сдержанно отвечает, а недавние удары Вооружённых сил РФ можно считать предупреждением.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, Вашингтон и Брюссель сменили риторику в отношении Украины, поняв, что с украинским президентом Владимиром Зеленским «победы не будет», при этом Запад не хочет нести ответственность за поражение Киева.
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