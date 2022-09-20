«Кто хочет закончить?» Запад призывает Москву к переговорам, продолжая поставлять оружие Киеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия хочет как можно быстрее завершить конфликт на Украине. К такому выводу он пришел после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Узбекистане.



«У меня были расширенные встречи с Путиным в Узбекистане. Я понял, что они пытаются завершить это как можно скорее. Эта ситуация — большая проблема. Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание и отныне необходимо быть обоюдно настроенными»,— сказал Эрдоган телеканалу PBS.

Турецкий лидер подчеркнул, что ведет переговоры как с Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его мнению, для достижения результата нужно говорить с двумя президентами, «а не выступать на стороне одного из них».