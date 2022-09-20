«А если ранение?» Поправки в УК о военном времени назвали «сырыми»
Поправки в УК вызывают много вопросов, некоторые из них спровоцируют рост коррупции, отметил в эфире НСН юрист Александр Латынин.
Поправки в Уголовный кодекс о сдаче в плен и отказе от участия в боевых действиях являются «сырыми», они напрямую будут ставить жизнь военнослужащего под удар, заявил юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Госдума приняла законопроект о введении в Уголовный кодекс понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Поправки вводят сразу несколько новых статей УК, в частности, «мародерство» и «сдача в плен». Кроме того, ужесточается наказание за самовольное оставление военной части в период мобилизации и военного положения – до 10 лет колонии. Александр Латынин считает, что большинство поправок являются слишком жесткими.
«Поразила «сырость» законопроекта, например, «добровольная сдача в плен». Когда принимают те или иные статьи УК, они потом терпят не то, чтобы изменения, а выходят различные разъяснения и тому подобное. Кем будет оцениваться добровольно ли военнослужащий сдался в плен? К примеру, если военный на поле боя ранен в руку, он не может держать оружие, рядом нет сослуживцев и он остался один. Его здоровью и жизни угрожает опасность, то есть вопрос стоит между сдачей в плен и смертью. Будет ли в данном случае это являться добровольной сдачей в плен, если он вынужден сдаваться? Уверен, что пока в данной статье ничего разъясняться не будет, нам придется ждать различных пленумов РФ», - сказал Латынин.
Также юрист обратил внимание на поправку об отказе от участия в военных действиях. По его словам, теперь военнослужащий фактически не может отказаться ни от участия в военных действиях, ни разорвать контракт на военную службу. Такие нововведения, отметил Латынин, могут спровоцировать и рост коррупции.
«С 24 февраля мы чистили ВС РФ от тех граждан, которые пошли служить не очень осознанно. Они считают, что они будут зарабатывать деньги как простые менеджеры, находясь в воинских частях и не нести свою главную функцию по защите России. Они просто брали и писали рапорта на увольнение по несоблюдению условия контракта с их стороны, указывая в причине то, что они не желают участвовать в спецоперации. Они наказывались дисциплинарно и их увольняли со службы. Но теперь военнослужащий фактически не может отказаться ни от участия в военных действиях, ни уволиться. Нужны будут только строго мативировочные решения. Пока эта статья тоже сыровата, потому что может произойти коррупционная составляющая», - указал Латынин.
Он отметил, что подобными поправками военнослужащих хотят подводить под суд по статье «Дезертирство».
«Понимаю, когда военные находятся в ЛНР или в ДНР и когда они отказываются от участия в боевых действиях, что на своем жаргоне называлось «дезертирство», хотя это им не являлось… То теперь будут подводить под эту статью. А если военнослужащий находится на территории России и его направляют для участия в спецоперации, а он отказывается? Посмотрим, не пострадают ли необоснованно военные от данных нововведений», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом юрист подчеркнул, что добавление в перечень отягчающих обстоятельств совершения преступления в период мобилизации или военного положения является правильным. Он объяснил, что преступления в военное время должны наказываться жестче, так как их намного проще скрыть.
«Например, по 63 статье УК – это отягчяющие вину обстоятельства, я совершенно полностью согласен. Потому что в условиях боевых действий, а также в условиях военного положения, если совершаются преступления, в том числе и военнослужащими, то они должны наказываться более тяжко. Мы понимаем, что в условиях военного положения скрыть преступления намного проще», - резюмировал Латынин.
Ранее сенатор Людмила Нарусова в разговоре с «Радиоточкой НСН» раскритиковала принятый Госдумой закон о введении уголовной ответственности за уклонение от военных сборов для зачисленных в запас и от участия в боевых действиях. По ее словам, принимать законопроекты о параметрах военного положения, пока статус спецоперации не изменен, не логично.
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