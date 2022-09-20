«А если ранение?» Поправки в УК о военном времени назвали «сырыми»

Также юрист обратил внимание на поправку об отказе от участия в военных действиях. По его словам, теперь военнослужащий фактически не может отказаться ни от участия в военных действиях, ни разорвать контракт на военную службу. Такие нововведения, отметил Латынин, могут спровоцировать и рост коррупции.

«С 24 февраля мы чистили ВС РФ от тех граждан, которые пошли служить не очень осознанно. Они считают, что они будут зарабатывать деньги как простые менеджеры, находясь в воинских частях и не нести свою главную функцию по защите России. Они просто брали и писали рапорта на увольнение по несоблюдению условия контракта с их стороны, указывая в причине то, что они не желают участвовать в спецоперации. Они наказывались дисциплинарно и их увольняли со службы. Но теперь военнослужащий фактически не может отказаться ни от участия в военных действиях, ни уволиться. Нужны будут только строго мативировочные решения. Пока эта статья тоже сыровата, потому что может произойти коррупционная составляющая», - указал Латынин.

Он отметил, что подобными поправками военнослужащих хотят подводить под суд по статье «Дезертирство».

«Понимаю, когда военные находятся в ЛНР или в ДНР и когда они отказываются от участия в боевых действиях, что на своем жаргоне называлось «дезертирство», хотя это им не являлось… То теперь будут подводить под эту статью. А если военнослужащий находится на территории России и его направляют для участия в спецоперации, а он отказывается? Посмотрим, не пострадают ли необоснованно военные от данных нововведений», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».