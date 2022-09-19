«Тревожное состояние»: Жители ЛНР рассчитывают на защиту России после референдума
Посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире НСН назвал шансы принятия местными властями решения о референдуме крайне высокими.
Население ЛНР находится в тревожном состоянии и ожидает референдума о вхождении в состав России, который позволит привлечь все возможности РФ для обеспечения безопасности территорий, заявил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и Народному совету с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России. В заявлении подчеркивается, что такой шаг не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию республики. Мирошник считает, что шансы принятия такого решения властями высоки.
«Население ЛНР давно готово к проведению референдума. Первый референдум, который был в мае 2014 года, проходил в ситуации, которая была хуже, чем та, которая есть сейчас. Привлечение всех возможностей Российской Федерации для обеспечения безопасности – один из тех шагов, который сейчас нужен. Это народная инициатива, сейчас она обращена к власти, власть должна будет рассмотреть и принять решение. Сейчас это яркое заявление общественных организаций, но оно соответствует ожиданиям населения, которое находится в тревожном состоянии», - отметил Мирошник.
По его словам, этот шаг будет говорить о том, что жители в вопросах обеспечения безопасности рассчитывают только на Россию.
«Здесь вопрос не только в проведении самого референдума, после этого должно быть принятие решения со стороны Российской Федерации и ряд шагов процедурных, прежде чем территория станет частью России. Сам шаг говорит о том, что все взгляды жителей в вопросах обеспечения безопасности обращены в сторону России. Шансы принятия такого решения властями высоки», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале заявил, что референдумы по вопросу присоединения к России Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также освобождённых территорий, следует провести «чем быстрее, тем лучше».
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