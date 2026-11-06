СМИ: Демократы США расследуют причины замедления работы Starshield на Украине
В США представители Демократической партии после получения контроля над Сенатом намерены выяснить, кто отдал распоряжение о замедлении работы военной системы спутниковой связи Starshield на территории Украины, сообщает CNN.
По данным телеканала, комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в американскую администрацию для сбора документов перед началом расследования в следующую сессию Конгресса под контролем демократов.
Также запрос был направлен миллиардеру Илону Маску, который владеет системой Starlink.
Ранее бизнесмен заявил, что фронт ВСУ рухнет при отключении Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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