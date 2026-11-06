СМИ: Демократы США расследуют причины замедления работы Starshield на Украине

По данным телеканала, комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в американскую администрацию для сбора документов перед началом расследования в следующую сессию Конгресса под контролем демократов.

Также запрос был направлен миллиардеру Илону Маску, который владеет системой Starlink.

Ранее бизнесмен заявил, что фронт ВСУ рухнет при отключении Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

