СМИ: Демократы США расследуют причины замедления работы Starshield на Украине

В США представители Демократической партии после получения контроля над Сенатом намерены выяснить, кто отдал распоряжение о замедлении работы военной системы спутниковой связи Starshield на территории Украины, сообщает CNN.

СМИ: Трамп попросил Маска снять ограничения в работе Starshield на Украине

По данным телеканала, комитет по иностранным делам направил письма частным компаниям и в американскую администрацию для сбора документов перед началом расследования в следующую сессию Конгресса под контролем демократов.

Также запрос был направлен миллиардеру Илону Маску, который владеет системой Starlink.

Ранее бизнесмен заявил, что фронт ВСУ рухнет при отключении Starlink, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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