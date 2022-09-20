Макрон заявил, что в ближайшие дни намерен переговорить с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни планирует переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

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Как отметил Макрон, среди тем разговора, в частности, атомный вопрос.

Предыдущий разговор лидеров двух стран состоялся 11 сентября. Отмечалось, что стороны обсудили вопросы безопасности на Украине и постоянные атаки на Запорожскую АЭС. В частности, Макрон призвал Путина как можно скорее прекратить специальную военную операцию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинМакрон
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