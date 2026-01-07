БОРЬБА С ОЖИРЕНИЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ

Борьба с ожирением на глобальном уровне включает государственные программы, регулирование пищевой среды, профилактику и лечение. В 2023 году ВОЗ утвердила «Рамочную программу предоставления услуг здравоохранения по профилактике и лечению ожирения», которая рекомендует интегрировать меры в системы здравоохранения.

Например, в Турции с 2025 года в рамках профилактической программы медработники проверяют индекс массы тела (ИМТ) у прохожих в общественных местах. Людей с избыточным весом направляют в центры здорового образа жизни и семейного здоровья, где их консультируют по питанию, подбирают физические нагрузки и выдают шагомеры.

А в Великобритании с 05:30 до 21:00 на телевидении и в интернете запрещено рекламировать продукты с высоким содержанием сахара, соли и жира, передает The Guardian. В Минздраве заявили, что данная инициатива позволит ежегодно уменьшать число детей с ожирением на 20 тысяч и исключит из их рациона до 7,2 миллиарда калорий.

Во Франции же была внедрена система Nutri-score, которая классифицирует продукты по пяти категориям питательного качества с использованием цветового кодирования. Это помогает потребителям выбирать более здоровые продукты.

