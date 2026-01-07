Курс на ЗОЖ: В российских магазинах появятся «уголки правильного питания»
Государство ведет работу по повышению доступности полезных продуктов для населения, ведь ожирение стало бичом XXI века во всем мире.
Правительство РФ утвердило план, предусматривающий стимулирование розничных продуктовых магазинов к расширению ассортимента здоровой пищи.
В частности, предполагается организация специальных зон — «уголков правильного питания».
Инициатива направлена на повышение доступности полезных продуктов для населения. Кроме того, планируется обязать торговые точки информировать покупателей о пищевой ценности товаров: содержании белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.
Координацию работы возложили на Минпромторг, Минсельхоз, Роспотребнадзор, региональные власти и торговые сети. Им предстоит регулярно отчитываться о проделанной работе перед кабинетом министров. Реализация плана рассчитана на период 2026-2030 годов.
БОРЬБА С ОЖИРЕНИЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ
Борьба с ожирением на глобальном уровне включает государственные программы, регулирование пищевой среды, профилактику и лечение. В 2023 году ВОЗ утвердила «Рамочную программу предоставления услуг здравоохранения по профилактике и лечению ожирения», которая рекомендует интегрировать меры в системы здравоохранения.
Например, в Турции с 2025 года в рамках профилактической программы медработники проверяют индекс массы тела (ИМТ) у прохожих в общественных местах. Людей с избыточным весом направляют в центры здорового образа жизни и семейного здоровья, где их консультируют по питанию, подбирают физические нагрузки и выдают шагомеры.
А в Великобритании с 05:30 до 21:00 на телевидении и в интернете запрещено рекламировать продукты с высоким содержанием сахара, соли и жира, передает The Guardian. В Минздраве заявили, что данная инициатива позволит ежегодно уменьшать число детей с ожирением на 20 тысяч и исключит из их рациона до 7,2 миллиарда калорий.
Во Франции же была внедрена система Nutri-score, которая классифицирует продукты по пяти категориям питательного качества с использованием цветового кодирования. Это помогает потребителям выбирать более здоровые продукты.
А ЧТО В РОССИИ?
По данным на 1 января 2025 года, в России проживало более трех миллионов человек с ожирением. За год их число увеличилось на 600 тысяч. Об этом ТАСС говорила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева, ссылаясь на официальную статистику. По ее словам, каждый третий россиянин страдает от ожирения, а ориентировочно столько же имеют избыточную массу тела.
Она добавила, что исходя из исследования Росстата, проблемы с весом, в диапазоне от предожирения до ожирения, наблюдаются у 63% взрослых россиян. Непосредственно поставлен диагноз почти 44%. Всего за пять лет наблюдений доля людей с предожирением выросла на 3,8 процентных пункта, что составляет более 5,5 миллиона человек.
По прогнозам Всемирной федерации по борьбе с ожирением, к 2035 году более половины населения Земли может иметь избыточный вес, если не будут приняты решительные меры.
ДИЕТЫ РЕШАТ?
Однако не всегда проблема в переедании. Так, кризисный психолог Ольга Софьянова заявила в пресс-центре НСН, что ожирение у женщин может часто быть следствием психологических проблем, например, влияет ощущение небезопасности в этом мире, тело пытается защититься лишним весом.
«Подлечить нервишки» - за этой фразой стоит работа с мышлением, с восприятием мира, саморегуляция. Нужно быть готовой к большой внутренней работе. Чаще всего с проблемой лишнего веса приходят женщины. Прежде всего, это вопрос безопасности. Когда у женщины закрывается вопрос безопасности, телу не нужно больше адаптироваться под ту реальность, в которой оно находится. Это глубинные психологические процессы. Так что если «подлечить нервишки», то тело станет более здоровым», - рассказала она.
Известная певица Анна Асти, в свою очередь, рассказала спецкору НСН, что в прошлом иногда доводила себя диетами до истощенного состояния, потому понимает, что это неправильный путь. Как подчеркнула исполнительница, здоровье в конечном итоге куда важнее отражения в зеркале.
«Иногда килограммы тоже меня посещают. Приходится жить с этим. Я не то, чтобы максимально за бодипозитив. Все-таки я артист, мне нужно ухаживать за фигурой. Но если уж сложилось так, что ты не успел похудеть к какому-то событию – так тому и быть. Мы все люди, можем поправляться, худеть, это не такая большая проблема. Главное самого себя воспринимать благоприятным образом, даже когда этого не хочется. Понимать, что ты живое существо. Не думать о красоте, а думать о том, насколько ты себя хорошо чувствуешь. Главное – быть здоровым. Человека в первую очередь украшает улыбка и хорошее настроение», - заявила она.
По словам врача и телеведущего Александра Мясникова, совместный прием пищи – немаловажный фактор правильного подхода к питанию, улучшающий качество жизни.
«Постулат «с кем ты ешь» я подчеркиваю постоянно. Я вывел универсальную формулу правильного питания. «Ты должен знать, что ешь, сколько, во сколько ешь и с кем». Последняя составляющая крайне важна. Можно, конечно, в углу на газетке перекусить колбаской, но нельзя есть с гаджетами, нельзя есть перед телевизором, когда смотришь новости. Дело в том, что процесс пищеварения начинается не тогда, когда кусок попал в рот, а раньше, когда ты видишь накрытый стол, красивую посуду, ощущаешь запахи, видишь сотрапезника, который тоже готов с тобой сейчас поесть. Это совсем другое дело. При совместной трапезе ты уже не торопишься заглотить все быстро. Смотришь на человека. Совсем другие процессы пищеварения запускаются, еще до того, как ты съел какой-то кусок», - отметил собеседник НСН.
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ТРЕНДЕ
Россияне стали чаще обращаться к диетологам, сообщал «Коммерсант». В 2025 году число дистанционных консультаций специалистов по питанию в «СберЗдоровье» выросло в 1,4 раза. В Европейском медицинском центре спрос на очные и дистанционные консультации увеличился в 1,5 раза. Эксперты объясняют тенденцию общей модой на здоровый образ жизни и желанием получить рецепты от врачей на препараты для похудения, тем более что такие лекарства в последнее время заметно популярнее.
По словам врача-диетолога Марият Мухиной, всплеск интереса россиян к услугам диетологов продиктован массовой пропагандой правильного питания и здорового образа жизни через СМИ и образы знаменитостей.
«Число консультаций действительно выросло. Сегодня все очень заинтересованы в нормализации веса. В России идет мощная пропаганда здорового образа жизни благодаря СМИ и знаменитостям. Есть множество нутрициологов, диетологов, есть школы стройности, школы здорового образа жизни, спортивное и фитнес-питание, доставка готовых блюд, где также работают профессиональные диетологи, и так далее. Отмечу, что спрос вырос не только у диетологов, но и у эндокринологов. Сейчас все понимают, что нужно правильно питаться, причем занимаются правильным питанием не огульно, а на основании специальных анализов, и обращаются к различным специалистам», — сказала Мухина в эфире НСН.
Помимо всего прочего, компании часто поощряют занятия спортом сотрудников и внедряют специальные комплексные программы. Так, заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал НСН, что если раньше работодатели поощряли поклонников здорового образа жизни разовыми абонементами в фитнес-клубы, то сегодня внедряются комплексные программы корпоративного благополучия.
«Российские компании действительно активно поощряют спортивные увлечения сотрудников, но сейчас вместо разовых абонементов в фитнес-залы, которые были популярны несколько лет назад, внедряются комплексные программы корпоративного благополучия. Помимо компенсации за занятия спортом, они могут включать оплату здорового питания и заботу о ментальном здоровье. Большинство работодателей также стараются предложить офисным работникам гибридный формат работы, позволяющий интегрировать тренировки в рабочее расписание», — сказал Ветерков.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что для похудения без вреда для здоровья следует избегать жестких диет.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru