«Российские компании действительно активно поощряют спортивные увлечения сотрудников, но сейчас вместо разовых абонементов в фитнес-залы, которые были популярны несколько лет назад, внедряются комплексные программы корпоративного благополучия. Помимо компенсации за занятия спортом, они могут включать оплату здорового питания и заботу о ментальном здоровье. Большинство работодателей также стараются предложить офисным работникам гибридный формат работы, позволяющий интегрировать тренировки в рабочее расписание», — сказал Ветерков.

По словам собеседника НСН, работодатели также предлагают сотрудникам поощрения за отсутствие больничных, однако это рискованная практика.

«Что касается поощрения за отсутствие больничных, то такая практика существует в форме премий или дополнительных дней отпуска. Однако она признается рискованной: создается опасный стимул приходить на работу больными, что ведет к заражению коллектива и снижению общей продуктивности. Современный тренд — инвестировать не в награду за отсутствие болезни, а в системную профилактику: качественное ДМС, вакцинацию, комфортные условия труда и программы физической активности, которые объективно снижают количество заболевших», — подытожил он.

Ранее директор департамента трудового права портала Superjob Александр Южалин заявил, что государство пытается улучшить ситуацию в сфере здравоохранения за счет ужесточения порядка выдачи больничных листов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

