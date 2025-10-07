«Тренировки вместо премий»: Как работодатели поощряют спортивных сотрудников
Работодатели предлагают любителям здорового образа жизни разного рода компенсации, а также гибридный формат работы, сказал НСН Александр Ветерков.
Если раньше работодатели поощряли поклонников здорового образа жизни разовыми абонементами в фитнес-клубы, то сегодня внедряются комплексные программы корпоративного благополучия. Об этом НСН заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Люди, которые регулярно занимаются спортом по два часа в неделю, берут меньше больничных. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на ученых из Манчестерского столичного университета, благотворительной организации Nuffield Health и экономической компании Frontier Economics. По словам Ветеркова, компании часто поощряют занятия спортом сотрудников и внедряют специальные комплексные программы.
«Российские компании действительно активно поощряют спортивные увлечения сотрудников, но сейчас вместо разовых абонементов в фитнес-залы, которые были популярны несколько лет назад, внедряются комплексные программы корпоративного благополучия. Помимо компенсации за занятия спортом, они могут включать оплату здорового питания и заботу о ментальном здоровье. Большинство работодателей также стараются предложить офисным работникам гибридный формат работы, позволяющий интегрировать тренировки в рабочее расписание», — сказал Ветерков.
По словам собеседника НСН, работодатели также предлагают сотрудникам поощрения за отсутствие больничных, однако это рискованная практика.
«Что касается поощрения за отсутствие больничных, то такая практика существует в форме премий или дополнительных дней отпуска. Однако она признается рискованной: создается опасный стимул приходить на работу больными, что ведет к заражению коллектива и снижению общей продуктивности. Современный тренд — инвестировать не в награду за отсутствие болезни, а в системную профилактику: качественное ДМС, вакцинацию, комфортные условия труда и программы физической активности, которые объективно снижают количество заболевших», — подытожил он.
Ранее директор департамента трудового права портала Superjob Александр Южалин заявил, что государство пытается улучшить ситуацию в сфере здравоохранения за счет ужесточения порядка выдачи больничных листов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
