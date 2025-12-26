«В новогодние праздники нужно больше двигаться, я тоже советую именно больше ходить. Посмотрите, как украшена вся Россия! Лучше всегда пройтись пешком, а не ехать на такси или автобусе. На праздниках люди ассоциируют релакс чаще всего едой. Да, никто не отменял поедание оливье и сладостей. Но именно сладости – это ключевая причина набора веса. Очень важно контролировать свой вес, а не налиться как хомячок, чтобы не поправиться на несколько килограммов. Праздничные столы – это всегда про горячительные напитки, я советую от этого отказаться или упорядочить. Сейчас все больше меняется отношение к праздникам, в Новый год пьют шампанское, а дальше все проводят каникулы активно, гуляют, ходят на культурные мероприятия. Это очень радует», - рассказала она.

Силина также дала советы, как вернуться в спорт после затяжных каникул.

«После каникул важно постепенно возвращаться в режим. За две недели уже можно потерять свою форму, которая была. Тут важно не пугаться, входить постепенно в нагрузку. За два-три посещения форма начнет возвращаться. Если вы жали 100 килограмм, пока нагрузку придется снизить на 25-30%. Нужно уменьшить вес и количество повторений. Кардионагрузки можно уменьшить даже на 40%. Уже через три занятия нужно постепенно увеличивать нагрузку. Перед праздниками можно сделать функциональную диагностику тела – сколько воды, жира и мышц. После праздников повторить этот процесс. Вы тогда поймете, как праздники повлияли на ваш организм и форму», - добавила собеседница НСН.

