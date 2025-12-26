Не стать «хомячком»: Как прийти в форму после новогоднего застолья
Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала НСН, что во время длительных каникул нужно сделать ставку на ходьбу.
В новогодние каникулы не нужно полностью отказываться от застолья с оливье, но количество сладкого и алкоголя лучше контролировать, чтобы не набрать пару лишних килограммов, заявила НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Новогодние каникулы часто выбивают привычный режим тренировок: спортзалы закрыты, расписание студий сбивается, а свободное время съедают поездки и встречи. Для одних это долгожданная передышка, для других — повод переживать, что форма и выносливость быстро уйдут. Самый простой вариант в таком случае — ходьба. Исследования показывают: чем больше шагов в день, тем ниже риск преждевременной смерти. Для людей старше 60 лет оптимум — около 6–8 тысяч шагов в сутки, для более молодых — 8–10 тысяч. Этого достаточно, чтобы сохранить эффект кардионагрузки, сообщает портал The Conversation. Силина дала советы, как потом вернуться в режим.
«В новогодние праздники нужно больше двигаться, я тоже советую именно больше ходить. Посмотрите, как украшена вся Россия! Лучше всегда пройтись пешком, а не ехать на такси или автобусе. На праздниках люди ассоциируют релакс чаще всего едой. Да, никто не отменял поедание оливье и сладостей. Но именно сладости – это ключевая причина набора веса. Очень важно контролировать свой вес, а не налиться как хомячок, чтобы не поправиться на несколько килограммов. Праздничные столы – это всегда про горячительные напитки, я советую от этого отказаться или упорядочить. Сейчас все больше меняется отношение к праздникам, в Новый год пьют шампанское, а дальше все проводят каникулы активно, гуляют, ходят на культурные мероприятия. Это очень радует», - рассказала она.
Силина также дала советы, как вернуться в спорт после затяжных каникул.
«После каникул важно постепенно возвращаться в режим. За две недели уже можно потерять свою форму, которая была. Тут важно не пугаться, входить постепенно в нагрузку. За два-три посещения форма начнет возвращаться. Если вы жали 100 килограмм, пока нагрузку придется снизить на 25-30%. Нужно уменьшить вес и количество повторений. Кардионагрузки можно уменьшить даже на 40%. Уже через три занятия нужно постепенно увеличивать нагрузку. Перед праздниками можно сделать функциональную диагностику тела – сколько воды, жира и мышц. После праздников повторить этот процесс. Вы тогда поймете, как праздники повлияли на ваш организм и форму», - добавила собеседница НСН.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил «Радиоточке НСН», что для похудения без вреда для здоровья следует избегать жестких диет.
