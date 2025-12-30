Вреднее всего на новогоднем столе - салаты второй свежести и жареные продукты, предупредили специалисты по питанию. О том, какие ошибки чаще всего совершают россияне в новогодние праздники и как не встретить Новый год в больнице, рассказала НСН диетолог Марият Мухина.

По словам Мухиной, один из самых сильных ударов по здоровью — вчерашние салаты.

«Самая вредная привычка — готовить салаты “второго дня”. На второй день вкуснее только щи, которые подвергались термической обработке, там содержатся пробиотики, на второй день они действительно более настоянные, ароматные и вкусные. Но к салатам это совершенно не относится. Самое вредное, что можно сделать, — это готовить их в кастрюлях, хранить в холодильнике, заправлять перед подачей и думать о том, что нарезанные ингредиенты можно держать в холодильнике сутками. Из-за этого возникает очень много отравлений. Салат — это блюдо срочной подачи, оно абсолютно не терпит настаивания и хранения в холодильнике. Кроме того, в России не любят выбрасывать еду, и такие салаты будут превращать в жюльены, запекать, туда будут добавлять сыр, жир, грибы и так далее и подвергать вторичной обработке. Также некоторые английские шеф-повара учат, например, делать чипсы из курицы, которая пролежала неделю. В таком случае бактерии погибнут, но токсины не погибнут и будут отравлять организм. Поэтому после праздников у многих наблюдается интоксикация и слабость, люди в январе не могут войти в рабочий ритм», — сказала Мухина.