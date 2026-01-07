Уголки здорового питания появятся в российских магазинах
Розничные продуктовые магазины в России будут мотивировать увеличивать ассортимент здоровой пищи. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в утвержденном кабмином РФ плане.
Речь в документе идёт, в том числе, о создании уголков правильного питания, что позволит повысить доступность полезных продуктов для граждан.
Кромо того, в плане говорится о стимулировании магазинов об информировании покупателей о составе продуктов.
Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что ГОСТ на шаурму ориентировочно планируют утвердить в конце 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уголки здорового питания появятся в российских магазинах
- В Госдуме предложили давать отцам дополнительный отпуск при рождении ребенка
- Ушастый рекордсмен: «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России
- Лукашенко рассказал, что Господь исполнил его просьбу
- Мелони подтвердила, что Италия не намерена отправлять войска на Украину
- В гостинице в Сочи отравились 20 юных регбистов
- Эстония намерена построить забор на границе с Россией к концу 2027 года
- СМИ: Причиной смерти Брижит Бардо стал рак
- Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию
- Композитор Корнелюк сообщил о выходе «секретного» фильма со своими песнями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru