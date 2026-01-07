Уголки здорового питания появятся в российских магазинах

Речь в документе идёт, в том числе, о создании уголков правильного питания, что позволит повысить доступность полезных продуктов для граждан.

Кромо того, в плане говорится о стимулировании магазинов об информировании покупателей о составе продуктов.

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что ГОСТ на шаурму ориентировочно планируют утвердить в конце 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

