Уголки здорового питания появятся в российских магазинах

Розничные продуктовые магазины в России будут мотивировать увеличивать ассортимент здоровой пищи. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в утвержденном кабмином РФ плане.

Речь в документе идёт, в том числе, о создании уголков правильного питания, что позволит повысить доступность полезных продуктов для граждан.

Кромо того, в плане говорится о стимулировании магазинов об информировании покупателей о составе продуктов.

Ранее руководитель Роскачества Максим Протасов заявил, что ГОСТ на шаурму ориентировочно планируют утвердить в конце 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

