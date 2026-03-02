СМИ: ПВО США не справилось с ударами Ирана

Успешные ответные боевые действия Ирана вызвали вопросы о надежности американских систем ПВО и их союзников, сообщает Telegraph.

Трамп: Военные Ирана должны сложить оружие или погибнуть

Газета указывает на хрупкость противовоздушной обороны США и союзников в регионе в целом. Ошибки военных позволили иранским ракетам пробиться через воздушную оборону.

Также возникают вопросы о том, достаточно ли запасов перехватчиков у США для ведения длительной войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

