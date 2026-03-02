Из Ирана в Азербайджан эвакуировали 35 россиян

Силы ПВО сбили в воскресенье днём 84 беспилотника ВСУ над регионами России Россияне могут вернуться из Ирана на родину через территорию Армении и Азербайджана Все пропавшие в Прикамье туристы найдены В России вступил в силу закон о традиционных ценностях в кино 230 рыбаков сняты со льда Финского залива в Санкт-Петербурге