Из Ирана в Азербайджан эвакуировали 35 россиян

Азербайджан обеспечил эвакуацию из Ирана 35 российских граждан, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА.

АТОР: Около 8 тысяч туристов не могут вернуться в РФ из-за закрытия неба

Россияне перешли через таможенный погранично-пропускной пункт Астара.

Ранее Азербайджан разрешил выезд около 500 россиян из Ирана через свою границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:ИранРоссиянеАзербайджан

Горячие новости

Все новости

партнеры