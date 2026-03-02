Британия отправит экспертов с Украины, чтобы они помогли сбивать БПЛА Ирана
2 марта 202603:30
Лондон направит в страны Персидского залива экспертов из Великобритании и с Украины, чтобы они помогли военным сбивать иранские беспилотники, заявил в соцсети X британский премьер-министр Кир Стармер.
По его словам, чтобы остановить иранскую угрозу, нужно уничтожать ракеты на складах их хранения, или же уничтожать установки, используемые для их пуска.
Глава правительства отметил, что британские власти одобрили просьбу Вашингтона использовать американские военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
