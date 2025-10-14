«Если вы увидели, что у вашего ребенка низкая подвижность, если он не может присесть, отжаться, то к его физической форме есть вопросы. Ожирение у детей ставится по так называемому процентилю – путем сравнения веса вашего ребенка с детьми этого возраста. Если вы диагностировали у него ожирение, не нужно как-то пытаться психологически на него воздействовать. Это бич современных родителей – пытаться клеймить. Физическая нагрузка не так много дает к похудению. Питание – это 70-75% успеха как у детей, так и у взрослых. Если вы хотите изменить рацион вашего ребенка, то начинать надо прежде всего с родителей. Если родители сами едят фастфуд, еду из ресторанов быстрого питания, то и дети будут. А если у вас на столе всегда лежат овощи-фрукты, четкий режим питания, то, конечно, ситуация изменится», - рассказал он.

Ранее Опальницкий в пресс-центре НСН заявил, что самый опасный возраст у ребенка, когда его вес может стать избыточным, это 5-10 лет, именно тогда нужно активно следить за его подвижностью.

