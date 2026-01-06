Изначально стандарт рассчитывали принять уже к концу 2025 года, однако потребовалось дополнительное время на доработку. По словам Протасова, критически важно подготовить качественный документ, который будет реально применяться в сфере общественного питания и пищевой промышленности. После вступления ГОСТа в силу в отрасли появятся четкие и прозрачные правила производства и продажи, а потребители получат гарантии качества приобретаемой продукции.

Работа над стандартом вызвала активный интерес как у профильных экспертов, так и у обычных граждан; сейчас завершается доработка первой редакции ГОСТа с учетом всех конструктивных замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения.

В документе будут закреплены определения терминов «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб», а также установлены требования как к блюдам, которые готовят непосредственно при потребителе, так и к упакованной продукции, реализуемой через торговые сети.