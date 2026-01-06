Донер vs шаверма: В России появится ГОСТ на шаурму
В новом ГОСТе будут закреплены определения терминов «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб».
ГОСТ на шаурму ориентировочно планируют утвердить в конце 2026 года. Об этом ТАСС рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.
Изначально стандарт рассчитывали принять уже к концу 2025 года, однако потребовалось дополнительное время на доработку. По словам Протасова, критически важно подготовить качественный документ, который будет реально применяться в сфере общественного питания и пищевой промышленности. После вступления ГОСТа в силу в отрасли появятся четкие и прозрачные правила производства и продажи, а потребители получат гарантии качества приобретаемой продукции.
Работа над стандартом вызвала активный интерес как у профильных экспертов, так и у обычных граждан; сейчас завершается доработка первой редакции ГОСТа с учетом всех конструктивных замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения.
В документе будут закреплены определения терминов «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб», а также установлены требования как к блюдам, которые готовят непосредственно при потребителе, так и к упакованной продукции, реализуемой через торговые сети.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил в эфире НСН, что в России 95% отравлений в фастфуде связаны с шаурмой, поэтому нужно не просто принять ГОСТ, а добавить его в нормативную базу для обязательного исполнения,.
«К сожалению, ГОСТ не является обязательным к исполнению. Это все-таки базовая вещь, на которую надо ориентироваться. Сказать, что это норма или закон, мы не можем. Я надеюсь, что далее этот ГОСТ попадет в нормативную базу с помощью определенных поправок. Тогда его придется соблюдать реально. Только тогда это все приведет к порядку. Я не думаю, что много заведений закроется. 95% всех отравлений, которые фиксируются, связаны с реализацией шаурмы. Все дело именно в способе приготовления. На бобине мясо просто не прожаривается. Самый большой риск здесь – заражение сальмонеллезом», - отметил он.
По информации «Известий», каждое второе новое кафе или ресторан в России уходит от проверок качества питания, не уведомляя Роспотребнадзор о начале своей деятельности. В Москве доля таких заведений составляет 60,1%, в Санкт-Петербурге — 53,3%, Краснодарском крае — 68,2%, а в Нижегородской области — 67,2%.
Однако не все согласны с необходимостью введения единого ГОСТа на шаурму. Так, PR-директор Shaurmeals Ксения Никитеева говорила НСН, что строгое регламентирование рецептур может негативно отразиться на работе шаурмичных, введение правил может стирать идентичность брендов.
«Мы считаем, что введение ГОСТа и строгое регламентирование рецептур может негативно отразиться на работе шаурмичных. К примеру, к нам со стороны пищевой безопасности претензий нет, потому что мы регулярно сами себе проводим платные проверки, берем смывы со всех поверхностей и получаем протоколы исследований, транслируя это в социальных сетях. Так мы можем снизить уровень тревожности гостей, которые связывают шаурму исключительно с антисанитарией, устранить в их головах вопрос о том, гавкала или мяукала их шаурма пять минут назад, а также отгородить наш продукт от стереотипов о шаурме. А введение правил может стирать идентичность брендов. Так как у нас более 16 видов шаурмы, и все они приготовлены по индивидуальным рецептурам, будет очень сложно привязать их к одному определенному ГОСТу», - сказала Никитеева.
Согласно данным исследования «МТС Банка», только 16% россиян не едят фастфуд — остальные 84% регулярно посещают рестораны быстрого питания. При этом большинство россиян не считает фастфуд вредным для здоровья: 22% уверены, что это «возможность вкусно перекусить без вреда», а еще 45% воспринимают его как быстрый и бюджетный перекус.
Диетолог Марият Мухина, в свою очередь, рассказывала НСН, что сегодня рестораны быстрого питания в России движутся в сторону здоровых блюд, используют качественные продукты, предлагают салаты и разные виды белка, но лучше ограничиться обедом в них один раз в неделю, а вот шаурму лучше не пробовать совсем.
«Сейчас у нас фастфуд перестраивается и уже включает достаточно полезные блюда. Даже когда человек снижает вес, он может в ресторанах быстрого питания найти приемлемые варианты. Например, берут цельные куски мяса, так называемые стрипсы, снимают панировку, и все это сочетают со взятыми с собой овощами. Там также имеются всякие овощные салаты, морковные, яблочные дольки. Также можно найти блюда с суточной нормой белка: креветки, рыба, курица. Опять же, есть напитки без сахара. Плюс наша «Вкусно - и точка» стала гораздо лучше по качеству, чем Макдональдс, без химии в мясе, глютенов. Наши люди действительно намного лучше справились с этой задачей», - рассказала она.
Ранее врач-психиатр, детский врач-психотерапевт Лев Пережогин заявил НСН, что в России действительно увеличилось число людей с ожирением, которое ведет к большому количеству прочих заболеваний, а между тем, нарушение пищевых привычек относится к психическим расстройствам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Донер vs шаверма: В России появится ГОСТ на шаурму
- Сальдо заявил об ударе ВСУ по детскому Центру творчества в Херсонской области
- Депутаты Госдумы пообещали поддержку ветеранам СВО и беременным
- Боррель: США больше не главный союзник Евросоюза
- Состоялась премьера первой части фильма «Жёны. Сильные духом»
- СМИ рассказали о требованиях Трампа к сменщице Мадуро Родригес
- От «Мстителей» до «Дюны»: Названы самые ожидаемые иностранные фильмы 2026 года
- Фродо и Гэндальф вернутся в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»
- В Костромской области в воинской части произошел пожар из-за обломков БПЛА
- Группа «Бонд с кнопкой» нацелилась на стадионный концерт в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru