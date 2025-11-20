«Вместе полезнее»: Мясников назвал формулу правильного питания
Совместный прием пищи улучшает пищеварение и общее состояние, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Прием пищи в одиночестве оказался фактором вреда для здоровья. Выводы исследователей Университета Флиндерса (Южная Австралия) опубликованы в журнале Appetite. Оказалось, что одиночные приемы пищи связаны с более бедным рационом, недостатком белка и ключевых продуктов, потерей веса и повышенным риском развития хрупкости костей. Наиболее подвержены риску пожилые люди, которые чаще едят в одиночестве.
«Постулат «с кем ты ешь» я подчеркиваю постоянно, видимо, авторы исследования прочитали мои выводы и решили их проверить. Я вывел универсальную формулу правильного питания. «Ты должен знать, что ешь, сколько, во сколько ешь и с кем». Последняя составляющая крайне важна. Можно, конечно, в углу на газетке перекусить колбаской, но нельзя есть с гаджетами, нельзя есть перед телевизором, когда смотришь новости», - отметил собеседник НСН.
Эксперт сформулировал преимущества совместного приема пищи.
«Дело в том, что процесс пищеварения начинается не тогда, когда кусок попал в рот, а раньше, когда ты видишь накрытый стол, красивую посуду, ощущаешь запахи, видишь сотрапезника, который тоже готов с тобой сейчас поесть. Это совсем другое дело. При совместной трапезе ты уже не торопишься заглотить все быстро. Смотришь на человека. Совсем другие процессы пищеварения запускаются, еще до того, как ты съел какой-то кусок», - пояснил Александр Мясников.
Исследователи из Университета Флиндерса подчеркивают: одиночные трапезы — потенциально изменяемый фактор риска. Формирование условий для совместного приема пищи может заметно улучшить качество питания и общее самочувствие, в том числе, людей в возрасте.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредила, что искусственные красители продуктов могут вызвать пищевую аллергию и привести к слепоте. При этом натуральные красители даже полезны.
