«Постулат «с кем ты ешь» я подчеркиваю постоянно, видимо, авторы исследования прочитали мои выводы и решили их проверить. Я вывел универсальную формулу правильного питания. «Ты должен знать, что ешь, сколько, во сколько ешь и с кем». Последняя составляющая крайне важна. Можно, конечно, в углу на газетке перекусить колбаской, но нельзя есть с гаджетами, нельзя есть перед телевизором, когда смотришь новости», - отметил собеседник НСН.

Эксперт сформулировал преимущества совместного приема пищи.

«Дело в том, что процесс пищеварения начинается не тогда, когда кусок попал в рот, а раньше, когда ты видишь накрытый стол, красивую посуду, ощущаешь запахи, видишь сотрапезника, который тоже готов с тобой сейчас поесть. Это совсем другое дело. При совместной трапезе ты уже не торопишься заглотить все быстро. Смотришь на человека. Совсем другие процессы пищеварения запускаются, еще до того, как ты съел какой-то кусок», - пояснил Александр Мясников.