«Килограммы посещают»: Анна Асти призвала отказаться от истощающих диет

Человека в первую очередь украшает улыбка и хорошее настроение, заверила НСН Анна Асти.

Певица Анна Асти рассказала специальному корреспонденту НСН, что в прошлом иногда доводила себя диетами до истощенного состояния, потому понимает, что это неправильный путь. Как подчеркнула исполнительница, здоровье в конечном итоге куда важнее отражения в зеркале.

«Иногда килограммы тоже меня посещают. Приходится жить с этим. Я не то, чтобы максимально за бодипозитив. Все-таки я артист, мне нужно ухаживать за фигурой. Но если уж сложилось так, что ты не успел похудеть к какому-то событию – так тому и быть. Мы все люди, можем поправляться, худеть, это не такая большая проблема. Главное самого себя воспринимать благоприятным образом, даже когда этого не хочется. Понимать, что ты живое существо. Не думать о красоте, а думать о том, насколько ты себя хорошо чувствуешь. Главное – быть здоровым. Человека в первую очередь украшает улыбка и хорошее настроение», - заявила она на церемонии вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон».

Собеседница НСН также добавила, что не придерживается жестких ограничений в питании.

«Я перепробовала все диеты и остановилась на том, что позволяю себе какие-то вкусняшки понемногу. Тогда не начинаю переедать. Иногда бывают моменты, все девочки это понимают, когда нашему организму необходимо больше калорийной еды. Происходит это, к сожалению, очень часто, 12 раз в году. Нужно позволять своему организму быть здоровым. Я доводила себя диетами до разных состояний, это были какие-то нервные истощения. Если ты не можешь встать с постели и у тебя нет сил, то ты не можешь делать великие дела. А у меня таких дел много», - рассказала артистка.

Среди прочего Анна Асти также отметила, что практикует занятия конным спортом. На данный момент у исполнительницы есть шесть лошадей.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил «Радиоточке НСН», что для похудения без вреда для здоровья стоит избегать жестких диет. По его словам, важно пить достаточно воды и есть четыре-пять раз в день небольшими порциями.

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЗдоровьеПевица

