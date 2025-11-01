Собеседница НСН также добавила, что не придерживается жестких ограничений в питании.

«Я перепробовала все диеты и остановилась на том, что позволяю себе какие-то вкусняшки понемногу. Тогда не начинаю переедать. Иногда бывают моменты, все девочки это понимают, когда нашему организму необходимо больше калорийной еды. Происходит это, к сожалению, очень часто, 12 раз в году. Нужно позволять своему организму быть здоровым. Я доводила себя диетами до разных состояний, это были какие-то нервные истощения. Если ты не можешь встать с постели и у тебя нет сил, то ты не можешь делать великие дела. А у меня таких дел много», - рассказала артистка.

Среди прочего Анна Асти также отметила, что практикует занятия конным спортом. На данный момент у исполнительницы есть шесть лошадей.

Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил «Радиоточке НСН», что для похудения без вреда для здоровья стоит избегать жестких диет. По его словам, важно пить достаточно воды и есть четыре-пять раз в день небольшими порциями.

