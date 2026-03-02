Лондон одобрил просьбу США использовать британские базы для ударов по Ирану
Британские власти одобрили просьбу Вашингтона использовать американские военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране, сообщил в X глава правительства Великобритании Кир Стармер.
Он назвал это единственным способом остановить угрозу. При этом премьер-министр указал, что Великобритания не присоединится к американским ударам. Стармер заявил, что страна извлекла урок из ошибочной военной кампании в Ираке.
Премьер отметил, что решение о предоставлении Вашингтону права на использование британских военных баз для ударов по Ирану продиктовано необходимостью прекратить атаки Тегерана на соседние страны Ближнего Востока.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
