СМИ: ВСУ массированно атакуют беспилотниками Новороссийск
Вооруженные силы Украины массированно атакуют беспилотниками Новороссийск, сообщает Telegram-канал Mash.
Над городом несколько часов гремят взрывы, в одном из районов виден пожар. Также обломки одного из БПЛА рухнули на крышу многоэтажного жилого дома. В городе уже несколько раз включали тревожную сирену. По предварительным данным, помимо атаки дронов с воздуха со стороны моря, город также пытаются атаковать безэкипажные катера.
Обломки одного из дронов повредили кровлю жилого дома, также очевидцы сообщают о начавшемся пожаре в одном из районов. Кроме этого о звуках взрывов и вое сирен сообщают жители Краснодара и Анапы.
Ранее силы ПВО за 3 часа сбили 48 дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
