В офисе экс-президента Ирана Ахмадинежада опровергли данные о его смерти
Офис бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада официально опроверг сообщения о его гибели в результате ракетного удара, нанесённого Израилем и США.
В распространённом заявлении представители Ахмадинежада назвали информацию о его смерти ложной и подчеркнули, что подобные публикации не соответствуют действительности.
Кроме того, команда экс-президента отдельно сообщила, что Махмуд Ахмадинежад направил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Текст соболезнования был опубликован в официальных каналах его офиса.
Ранее иранское агентство ILNA сообщило о гибели бывший президент Ирана Ахмадинежада в результате ракетного удара Израиля и США по его резиденции в районе Нармак в Тегеране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В офисе экс-президента Ирана Ахмадинежада опровергли данные о его смерти
- СМИ: Число жертв удара по школе в Иране превысило 165 человек
- СМИ: Шесть офицеров ЦРУ погибли при ракетном ударе КСИР по ОАЭ
- Минтранс: 109 рейсов отменено между Россией и ближневосточными странами
- Минобороны: Силы ПВО за 3 часа сбили 48 дронов ВСУ
- Трамп: США потопили 9 иранских военных кораблей
- КСИР: 560 военнослужащих США убиты и ранены при ударах Ирана
- Трамп: Новое руководство Ирана запросило переговоры с США
- Трамп: Операция «Эпическая ярость» против Ирана опережает график
- В США опровергли информацию об ударе Ирана по авианосцу