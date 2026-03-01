В офисе экс-президента Ирана Ахмадинежада опровергли данные о его смерти

В распространённом заявлении представители Ахмадинежада назвали информацию о его смерти ложной и подчеркнули, что подобные публикации не соответствуют действительности.

Кроме того, команда экс-президента отдельно сообщила, что Махмуд Ахмадинежад направил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Текст соболезнования был опубликован в официальных каналах его офиса.

Ранее иранское агентство ILNA сообщило о гибели бывший президент Ирана Ахмадинежада в результате ракетного удара Израиля и США по его резиденции в районе Нармак в Тегеране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

