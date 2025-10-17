Люди набирают лишний вес из-за переедания и отсутствия физической нагрузки, это вызывает тяжелые заболевания и приводит к сокращению жизни, заявила НСН кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. По ее словам, если человек не занимается в спортзале, то его норма 1200 ккал в день.

Больше 5 млн россиян умерли в России за 30 лет из-за лишнего веса, подсчитали в РАНХиГС. Например, в 2023 году свыше 200 тысяч смертей были связаны с избыточной массой тела и ожирением, это примерно каждый восьмой случай, пишет «Коммерсант». Наибольшая смертность зафиксирована среди мужчин 50–79 лет и женщин старше 60 лет. При этом у женщин две трети всех смертей, связанных с лишним весом, вызваны именно ожирением.

«Если у вас физическая нагрузка фактически отсутствует, вы не двигаетесь, а тратите калории только на интеллектуальную нагрузку, то норма в день в среднем для взрослого человека составляет 1200 ккал. Они необходимы для работы органов, поддерживающих жизнеобеспечение организма. В этом случае набирать вес вы не будете. Но, к сожалению, люди едят гораздо больше, иногда 5000 ккал. Жиры, например, очень калорийные: каждый грамм это 9 ккал, а в белках по 3 ккал каждый грамм. Поэтому употребление большого количества жирной и сладкой пищи приводит к тому, что в сутки мы потребляем слишком много калорий, но не тратим их. Жиры будут откладываться в депо и накопить его можно сколько угодно», - пояснила Скорогудаева.

Избыточный вес наносит катастрофический вред организму, он приводит к серьезным заболеваниям и преждевременной смерти. При этом ожирение сильно «омолодилось» - все чаще им страдают дети.

«Жировые клетки вырабатывают разнообразные гормоны, которые влияют на обменные процессы в организме. В том числе меняется реология крови, появляется склонность к тромбозу, к свертыванию. Повышается артериальное давление. И самое главное: жировая клетчатка является главным источником синтеза такого соединения, как адипонектин. Адипонектин – это белок, который контролирует всю сердечно-сосудистую систему, в том числе сахара, основных обменных процессов. Избыточный вес приводит к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушает репродуктивную функцию. Даже иногда у детей на фоне избытка веса начинает развиваться давление, так называемый гипоталамический пубертатный синдром. Это называется путь в короткую жизнь в инвалидности», - рассказала медик.