Всплеск интереса россиян к услугам диетологов продиктован массовой пропагандой правильного питания и здорового образа жизни через СМИ и образы знаменитостей. Об этом НСН заявила врач-диетолог Марият Мухина.

Россияне стали чаще обращаться к диетологам, сообщило издание «Коммерсантъ». В среднем число консультаций увеличилось в 1,5 раза. Мухина подтвердила тенденцию.

«Число консультаций действительно выросло. Сегодня все очень заинтересованы в нормализации веса. В России идет мощная пропаганда здорового образа жизни благодаря СМИ и знаменитостям. Есть множество нутрициологов, диетологов, есть школы стройности, школы здорового образа жизни, спортивное и фитнес-питание, доставка готовых блюд, где также работают профессиональные диетологи, и так далее. Отмечу, что спрос вырос не только у диетологов, но и у эндокринологов. Сейчас все понимают, что нужно правильно питаться, причем занимаются правильным питанием не огульно, а на основании специальных анализов, и обращаются к различным специалистам», — сказала Мухина.