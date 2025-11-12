«Подлечить нервишки»: Психолог назвала основные причины ожирения у женщин
Решить проблему лишнего веса можно проработав психологические переживания, но это долгий процесс, заявила в пресс-центре НСН Ольга Софьянова.
Ожирение у женщин может часто быть следствием психологических проблем, например, влияет ощущение небезопасности в этом мире, тело пытается защититься лишним весом. Об этом в пресс-центре НСН рассказала кризисный психолог Ольга Софьянова.
«Подлечить нервишки» - за этой фразой стоит работа с мышлением, с восприятием мира, саморегуляция. Нужно быть готовой к большой внутренней работе. Чаще всего с проблемой лишнего веса приходят женщины. Прежде всего, это вопрос безопасности. Когда у женщины закрывается вопрос безопасности, телу не нужно больше адаптироваться под ту реальность, в которой оно находится. Это глубинные присохологические процессы. Так что если «подлечить нервишки», то тело станет более здоровым», - рассказала она.
Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН заявила, что потери экономики РФ от количества нетрудоспособных из-за ожирения граждан составляют 4% ВВП – это не только расходы на само лечение, но потери из-за сокращения продолжительности жизни и ранней инвалидизации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Подлечить нервишки»: Психолог назвала основные причины ожирения у женщин
- Пластический хирург заявил, что число липосакций выросло в три раза
- Россиянам объяснили, какие фразы выдают финансовых мошенников
- Карпин назвал идеальных соперников для футбольной сборной России
- В России призвали «докрутить» законопроект о работе на больничном
- К концу года рост продаж препаратов от ожирения составит 120%
- В Госдуме заявили, что ожирение бьет по репродуктивной функции россиян
- «Русская красавица» Рыбакова сгорела от пневмонии за две недели
- «Не нравится - говорите!»: Продюсер Гевонд Андреасян о критике и новогоднем прокате
- Депутат Филатова: Россия теряет 4% ВВП из-за ожирения граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru