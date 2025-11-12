«Подлечить нервишки» - за этой фразой стоит работа с мышлением, с восприятием мира, саморегуляция. Нужно быть готовой к большой внутренней работе. Чаще всего с проблемой лишнего веса приходят женщины. Прежде всего, это вопрос безопасности. Когда у женщины закрывается вопрос безопасности, телу не нужно больше адаптироваться под ту реальность, в которой оно находится. Это глубинные присохологические процессы. Так что если «подлечить нервишки», то тело станет более здоровым», - рассказала она.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова в пресс-центре НСН заявила, что потери экономики РФ от количества нетрудоспособных из-за ожирения граждан составляют 4% ВВП – это не только расходы на само лечение, но потери из-за сокращения продолжительности жизни и ранней инвалидизации.

