Трамп: Военные Ирана должны сложить оружие или погибнуть

Иранские военные, а также полицейские должны сложить оружие, иначе их ждет гибель, заявил в Truth Social президент США Дональд Трамп.

Лондон одобрил просьбу США использовать британские базы для ударов по Ирану

По его словам, если они сложат оружие, то получат полную неприкосновенность. В противном случае их ждет смерть.

Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

