Трамп: Военные Ирана должны сложить оружие или погибнуть
2 марта 202602:30
Иранские военные, а также полицейские должны сложить оружие, иначе их ждет гибель, заявил в Truth Social президент США Дональд Трамп.
По его словам, если они сложат оружие, то получат полную неприкосновенность. В противном случае их ждет смерть.
Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
