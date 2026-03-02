СМИ: Авианосец Abraham Lincoln отошел от Ирана после удара
2 марта 202600:09
Американский авианосец USS Abraham Lincoln вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана, сообщает PressTV.
В Тегеране считают, что это связано с ударом по кораблю четырьмя крылатыми ракетами, который ранее был нанесен Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
По заявлению иранских военных, судно направился в сторону Индийского океана.
Ранее в США опровергли информацию об ударе Ирана по авианосцу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
