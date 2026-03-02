СМИ: Авианосец Abraham Lincoln отошел от Ирана после удара

Американский авианосец USS Abraham Lincoln вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана, сообщает PressTV.

Трамп: США потопили 9 иранских военных кораблей

В Тегеране считают, что это связано с ударом по кораблю четырьмя крылатыми ракетами, который ранее был нанесен Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

По заявлению иранских военных, судно направился в сторону Индийского океана.

Ранее в США опровергли информацию об ударе Ирана по авианосцу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: U.S. Navy / MCS Seaman Zachary Pearson
ТЕГИ:СШАИран

