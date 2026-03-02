Трамп: Операция против Ирана может продлиться месяц

«Это всегда был четырехнедельный процесс, поэтому — как бы силен ни был Иран, это большая страна, это займет четыре недели или меньше», — сказал глава государства. Лидер США отметил, что операция в Иране идет согласно плану, а Вооруженными силами США было уничтожено больше представителей властей Ирана, чем планировалось.

Также Трамп указал, что удар был нанесён опираясь на данные разведки, согласно которым Иран находился всего в двух неделях от получения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

