Депутат Филатова: Россия теряет 4% ВВП из-за ожирения граждан
Государство теряет около 400 млрд рублей из-за неработающего по причине ожирения населения, заявила в пресс-центре НСН Ирина Филатова.
Потери экономики РФ от количества нетрудоспособных из-за ожирения граждан составляют 4% ВВП – это не только расходы на само лечение, но потери из-за сокращения продолжительности жизни и ранней инвалидизации. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Ирина Филатова.
«По оценкам Минздрава и профильных аналитиков, потери от состояний, ассоциированных с ожирением, могут достигать порядка 4% ВВП. То есть это цифры, измеряемые триллионами рублей. Если брать первое полугодие 2025 года, 4% - это порядка 3,8 триллиона рублей. Лечение ожирения имеет экономические последствия, связанные не только с лечением самого заболевания, это и сокращение продолжительности жизни, и ранняя инвалидизация, и снижение демографических показателей, то есть преждевременная смертность и, конечно, увеличение нагрузки на нашу социальную систему», - отметила она.
Депутат уточнила, что речь идет о сотнях миллиардов рублей, которые теряет государство из-за нетрудоспособности граждан.
«Выбытие трудоспособного населения всегда сказывается на конкурентоспособности экономики. По внутренним оценкам, потери от нетрудоспособности населения с ожирением, то есть с индексом массы тела более 30, могут составлять порядка 400 млрд рублей, что эквивалентно 0,5% ВВП. Для экономики страны — это катастрофические цифры», - рассказала она.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала НСН, что люди набирают лишний вес из-за переедания и отсутствия физической нагрузки, это вызывает тяжелые заболевания и приводит к сокращению жизни.
