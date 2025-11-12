Потери экономики РФ от количества нетрудоспособных из-за ожирения граждан составляют 4% ВВП – это не только расходы на само лечение, но потери из-за сокращения продолжительности жизни и ранней инвалидизации. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Ирина Филатова.

«По оценкам Минздрава и профильных аналитиков, потери от состояний, ассоциированных с ожирением, могут достигать порядка 4% ВВП. То есть это цифры, измеряемые триллионами рублей. Если брать первое полугодие 2025 года, 4% - это порядка 3,8 триллиона рублей. Лечение ожирения имеет экономические последствия, связанные не только с лечением самого заболевания, это и сокращение продолжительности жизни, и ранняя инвалидизация, и снижение демографических показателей, то есть преждевременная смертность и, конечно, увеличение нагрузки на нашу социальную систему», - отметила она.