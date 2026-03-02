Иран сообщил о начале новой волны операции «Правдивое обещание 4»

Тегеран начал новую волну операции «Правдивое обещание 4» против Израиля и США, сообщает гостелевидение Ирана со ссылкой на КСИР.

СМИ: Авианосец Abraham Lincoln отошел от Ирана после удара

Речь идет о девятой волне операции. Ранее КСИР провел седьмой и восьмой этапы «Правдивого обещания 4».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана запросило переговоры с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

