Мясников заявил, что здоровым людям не нужно пить магний
Врач может назначать магний только в случае проблем со здоровьем, а самолечение даже витамином С может привести к негативным последствиям, заявил НСН Александр Мясников.
Здоровым людям не нужно пить магний, его дефицит они легко могут восполнить из продуктов питания, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» раскритиковала тех, кто принимает магний без назначения врача. Она назвала дикостью, когда люди ставят на себе эксперименты. Телеведущая отметила, что дефицита магния не существует, так как необходимую для организма дозу этого микроэлемента человек получает из многих продуктов, в частности, картофеля, гречки, риса, творога, сыра, зелени и хлеба. Мясников согласился с такими выводами.
«Я абсолютно согласен с Еленой Малышевой, дефицит магния преувеличен, но он опасен для людей с атеросклерозом, при аритмии, риске инфарктов и инсультов. Это именно лечебное средство. Для восполнения дефицита магния обычно достаточно продуктов, которые указала коллега. В реанимациях у 35% пациентов будет дефицит магния. Здоровому человеку достаточно магния в продуктах, а человеку с факторами риска врач может назначать магний отдельно», - пояснил он.
Мясников подчеркнул, что врач может назначать магний только в случае проблем со здоровьем, а «самолечение» даже витамином С может привести к негативным последствиям.
«Бывает ситуация с низким калием, не очень грамотный врач будет давать калия больше, но восполняться он не будет. Умный врач в таком случае назначит магний, без магния калий и кальций не усваиваются. Но это именно ситуация с нездоровыми людьми. Еще, например, витамин С в больших дозах может вызывать камни в почках, всегда определенное количество «сбрасывается» через почки», - предупредил он.
Многие хотят заменить биологически активными добавками (БАД) свою лень и нежелание вести здоровый образ жизни, заявил в беседе с НСН врач, телеведущий Александр Мясников.
