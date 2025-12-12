«Я абсолютно согласен с Еленой Малышевой, дефицит магния преувеличен, но он опасен для людей с атеросклерозом, при аритмии, риске инфарктов и инсультов. Это именно лечебное средство. Для восполнения дефицита магния обычно достаточно продуктов, которые указала коллега. В реанимациях у 35% пациентов будет дефицит магния. Здоровому человеку достаточно магния в продуктах, а человеку с факторами риска врач может назначать магний отдельно», - пояснил он.

Мясников подчеркнул, что врач может назначать магний только в случае проблем со здоровьем, а «самолечение» даже витамином С может привести к негативным последствиям.

«Бывает ситуация с низким калием, не очень грамотный врач будет давать калия больше, но восполняться он не будет. Умный врач в таком случае назначит магний, без магния калий и кальций не усваиваются. Но это именно ситуация с нездоровыми людьми. Еще, например, витамин С в больших дозах может вызывать камни в почках, всегда определенное количество «сбрасывается» через почки», - предупредил он.

Многие хотят заменить биологически активными добавками (БАД) свою лень и нежелание вести здоровый образ жизни, заявил в беседе с НСН врач, телеведущий Александр Мясников.

