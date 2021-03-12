AstraZeneca убивает? Опасная вакцина уходит из Европы в СНГ
Вместе с тем российский врач Александр Мясников уверен, что продукция AstraZeneca не несёт смертельной опасности, а осложнения бывают и от других вакцин.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают сообщения об отказе от вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза. Представители организации пообещали публично объявить о своих выводах, как только у них появится полное понимание произошедшего. В ВОЗ также не стали исключать возможные изменения в своих текущих рекомендациях.
Власти Италии, вслед за Данией и Норвегией, приостанавливают использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Такое решение было принято из соображений предосторожности, после сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах.
Первыми о паузе в вакцинации препаратом AstraZeneca сообщили власти Дании, после после информации об образовании у тромбов у привитых граждан.
В Австрии также приняли решение приостановить использование партии вакцины AstraZeneca после того, как одна пациентка после прививки умерла, а другая заболела. По официальным данным, смерть 49-летней женщины наступила после прививки от коронавируса. Она умерла из-за нарушений свертываемости крови. Вторая привитая пациентка (35 лет) получила осложнение в виде тромбоэмболии легочной артерии. Ее здоровье уже восстанавливается.
На данный момент в числе стран, остановивших вакцинацию препаратом, также находится Голландия, Дания, Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия.
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН заявил, что некоторые вакцины действительно могут привести к тромбозам, но случаи бывают спорными.
«С AstraZeneca история, когда у людей были факторы риска для тромбообразования. Конечно, тромб всегда опасен, это может просто закончиться смертью, но все зависит от масштабов. Ни одна прививка не является на 100% безопасной. Сегодня, как мы знаем, при всех прививках не от ковида на миллион введений примерно одно серьезное осложнение. Поэтому говорить, что AstraZeneca смертельно опасна, нельзя. Осложнения были и будут, и думаю, что со "Спутником V" тоже, тем более, что AstraZeneca тоже создана на базе аденовируса», - рассказал врач.
Мясников полагает, что российская вакцина все равно не попадет на европейский рынок из-за экономических факторов.
«Страны ЕС не перейдут на «Спутник», пока их жареный петух в одно место не клюнет. Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объемов производства вакцин и их доставкой. Тем не менее, они на свой рынок "Спутник" не пустят, как я себе представляю. Это закон бизнеса», - заключил врач.
В феврале вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford зарегистрировали на Украине. 500 тысяч доз препарата уже поставлены в страну. Им публично привился президент Украины Владимир Зеленский во время поездки на Донбасс. Он отметил, что сделал это «на передовой в качестве главнокомандующего».
При этом сами украинские медики вакцинироваться британской вакциной отказываются, ссылаясь на ее низкое качество.
AstraZeneca занимает первое место в мире по числу зарегистрировавших вакцину государств - она разрешена в 49 странах.
«Спутник V» и AstraZeneca названы самыми популярными вакцинами в СНГ. Семь из десяти стран СНГ — Белоруссия, Молдавия, Армения и четыре республики Центральной Азии — вслед за Россией выдали одобрение на экстренное использование «Спутника V». В шести из них препарат уже используется для вакцинации населения.
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