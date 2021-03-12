AstraZeneca убивает? Опасная вакцина уходит из Европы в СНГ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают сообщения об отказе от вакцины компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза. Представители организации пообещали публично объявить о своих выводах, как только у них появится полное понимание произошедшего. В ВОЗ также не стали исключать возможные изменения в своих текущих рекомендациях.

Власти Италии, вслед за Данией и Норвегией, приостанавливают использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Такое решение было принято из соображений предосторожности, после сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах.

Первыми о паузе в вакцинации препаратом AstraZeneca сообщили власти Дании, после после информации об образовании у тромбов у привитых граждан.

В Австрии также приняли решение приостановить использование партии вакцины AstraZeneca после того, как одна пациентка после прививки умерла, а другая заболела. По официальным данным, смерть 49-летней женщины наступила после прививки от коронавируса. Она умерла из-за нарушений свертываемости крови. Вторая привитая пациентка (35 лет) получила осложнение в виде тромбоэмболии легочной артерии. Ее здоровье уже восстанавливается.

На данный момент в числе стран, остановивших вакцинацию препаратом, также находится Голландия, Дания, Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия.