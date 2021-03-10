Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19
Украина одобрила примирение вакцины от COVID-19 CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, сообщают «Известия».
Украинская фармкомпания «Лекхим» заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины на Украину, в том числе 1,9 млн доз по госзакупке. Первые 700 тысяч доз вакцины должны поставить уже в этом месяце.
В феврале на Украине зарегистрировали вакцину Covishield совместного производства AstraZeneca/Oxford, 500 тысяч доз препарата уже поставлены в страну.
При этом сами украинские медики вакцинироваться британской вакциной отказываются, ссылаясь на ее низкое качество.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 079 / сут.
Умерли
90 275+466 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+13 350 / сут.
- Индекс МосБиржи впервые за три недели превысил 3500 пунктов
- Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19
- Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
- Нарколаборатория по производству мефедрона ликвидирована в Кузбассе
- Победителей фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID объявят онлайн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru