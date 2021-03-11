«Пока петух не клюнет». Мясников рассказал о судьбе «Cпутник V» в Европе

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН заявил, что перспектив российской вакцине от коронавируса «Спутник V» на европейском рынке эта новость не прибавляет.

По его словам, некоторые вакцины действительно могут привести к тромбозам, но случаи бывают спорными.

«С AstraZeneca похожая история, у людей были факторы риска для тромбообразования. Конечно, тромб всегда опасен, это может просто закончиться смертью, но все зависит от масштабов. Ни одна прививка не является на 100% безопасной. Сегодня, как мы знаем, при всех прививках не от ковида на миллион введений примерно одно серьезное осложнение. Поэтому говорить, что AstraZeneca смертельно опасна, нельзя. Осложнения были и будут, и думаю, что со «Спутником V» тоже, тем более, что AstraZeneca тоже создана на базе аденовируса», - рассказал врач.

Мясников полагает, что российская вакцина так и не попадет на европейский рынок из-за экономических соображений.

«Страны ЕС не перейдут на «Спутник», пока их жареный петух в одно место не клюнет. Но клюнет он их скоро, и дело тут не в проблемах с AstraZeneca, а просто в недостатке объемов производства вакцин и их доставкой. Тем не менее, они на свой рынок «Спутник» не пустят, как я себе представляю. Это закон бизнеса», - заключил врач.

Ранее Минздрав Намибии одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Cпутник V». Это уже 50-я страна, одобрившая отечественный препарат.

