Владимир Зеленский объяснил, почему привился после перенесённого COVID-19. Президент Украины признался, что у него был низкий уровень антител. Глава государства подчеркнул, что прививка от коронавирусной инфекции обязательна, сообщает УНИАН.

«Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться», — заявил Зеленский.