Зеленский объяснил, почему привился после перенесённого COVID-19

Владимир Зеленский объяснил, почему привился после перенесённого COVID-19. Президент Украины признался, что у него был низкий уровень антител. Глава государства подчеркнул, что прививка от коронавирусной инфекции обязательна, сообщает УНИАН.

«Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться», — заявил Зеленский.

Зеленский публично сделал прививку от коронавируса

Напомним, ранее стало известно, президент Украины публично сделал прививку от COVID-19 во время поездки на Донбасс. Он отметил, что сделал это «на передовой в качестве главнокомандующего», пишет РИА ФАН. Зеленский привился от COVID-19 препаратом Covishield. Вакцина разработана сотрудниками англо-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Производство препарата наладили в Индии.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусВладимир Зеленский
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