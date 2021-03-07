В Австрии приостановили применение вакцины AstraZeneca после смерти человека

Власти Австрии приняли решение приостановить использование партии вакцины AstraZeneca после того, как одна пациентка после прививки умерла, а другая заболела. Об этом заявили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны.

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По официальным данным, смерть 49-летней женщины наступила после прививки от коронавируса. Она умерла из-за нарушений свертываемости крови. Вторая привитая пациентка (35 лет) получила осложнение в виде тромбоэмболии легочной артерии. Ее здоровье уже восстанавливается.

Обе пострадавшие сделали прививку препаратом из одной партии в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия).

«В настоящее время нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией», - заявили в BASG.

Вывод сделан в связи с тем, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов вакцины от AstraZeneca, отмечает РИА Новости.

Несмотря на это ведомство приняло решение провести расследование и не использовать оставшуюся часть партии препарата, который вводили обеим женщинам.

Напомним, первое место в мире по числу зарегистрировавших вакцину препарат занимает австрийская разработка компании AstraZeneca – она разрешена в 49 странах.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусСмертьАвстрияВакцина
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