В Австрии приостановили применение вакцины AstraZeneca после смерти человека
Власти Австрии приняли решение приостановить использование партии вакцины AstraZeneca после того, как одна пациентка после прививки умерла, а другая заболела. Об этом заявили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения (BASG) страны.
По официальным данным, смерть 49-летней женщины наступила после прививки от коронавируса. Она умерла из-за нарушений свертываемости крови. Вторая привитая пациентка (35 лет) получила осложнение в виде тромбоэмболии легочной артерии. Ее здоровье уже восстанавливается.
Обе пострадавшие сделали прививку препаратом из одной партии в клинике в Цветле (федеральная земля Нижняя Австрия).
«В настоящее время нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией», - заявили в BASG.
Вывод сделан в связи с тем, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов вакцины от AstraZeneca, отмечает РИА Новости.
Несмотря на это ведомство приняло решение провести расследование и не использовать оставшуюся часть партии препарата, который вводили обеим женщинам.
Напомним, первое место в мире по числу зарегистрировавших вакцину препарат занимает австрийская разработка компании AstraZeneca – она разрешена в 49 странах.
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