Спасатель из Эстонии умер после прививки вакциной AstraZeneca

Более 2 тысяч москвичей получили квартиры по реновации с начала года

В больницах Москвы продолжается обновление медтехники

В НИИ им. Склифосовского появилось 3D оборудование для нейрохирургических операций

Более 20 тысяч COVID-больных прошли лечение в Коммунарке

Порывистый ветер с мокрым снегом ожидаются в Москве