Спасатель из Эстонии умер после прививки вакциной AstraZeneca
Руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Эстонии Майа Уускюла рассказала, что 31-летний сотрудник Спасательного департамента умер после вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.
По её словам, был использован препарат AstraZeneca. После укола мужчина пожаловался на головную боль и у него поднялась температура. Спустя 10 дней симптомы стали более серьёзными и его госпитализировали, однако медики спасти мужчину не смогли.
«Изучается, сыграла ли вакцина роль в его смерти», - заявила Уускюла.
Ранее стало известно, что в Австрии после вакцинации препаратами от коронавируса Pfizer и BioNTech умер 41 человек, сообщает РЕН ТВ. в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения Австрии отметили, что эксперты не установили взаимосвязь смертей пациентов с введением препаратов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru