Спасатель из Эстонии умер после прививки вакциной AstraZeneca

Руководитель бюро надзора за безопасностью Лекарственного департамента Эстонии Майа Уускюла рассказала, что 31-летний сотрудник Спасательного департамента умер после вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По её словам, был использован препарат AstraZeneca. После укола мужчина пожаловался на головную боль и у него поднялась температура. Спустя 10 дней симптомы стали более серьёзными и его госпитализировали, однако медики спасти мужчину не смогли.

«Изучается, сыграла ли вакцина роль в его смерти», - заявила Уускюла.

Ранее стало известно, что в Австрии после вакцинации препаратами от коронавируса Pfizer и BioNTech умер 41 человек, сообщает РЕН ТВ. в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения Австрии отметили, что эксперты не установили взаимосвязь смертей пациентов с введением препаратов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусЭстонияСмертьВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры