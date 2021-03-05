Вакцина «Спутник V» стала второй в мире по популярности
Российский препарат «Спутник V» для профилактики коронавируса стал вторым в мире среди всех вакцин по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, сообщает «Свободная пресса».
Отмечается, первое место в мире по числу зарегистрировавших вакцину препарат занимает австрийская разработка компании AstraZeneca – она разрешена в 49 странах. «Спутник V» одобрена к использованию в 45 странах.
Последними странами, где одобрили российскую вакцину от коронавируса, стали Ангола, Джибути и Республика Конго, а также Молдавия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 024 / сут.
Умерли
88 285+462 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 464 / сут.
- В Сомали взорвался заминированный автомобиль
- Жириновский предположил судьбу России в случае сохранения СССР
- Вакцина «Спутник V» стала второй в мире по популярности
- «Аэрофлот» увеличит стоимость топливного сбора на рейсы по Россиис 10 марта
- Рашкин потребовал привлечь к ответственности мать Собчак за оскорбление граждан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru