Вакцина «Спутник V» стала второй в мире по популярности

Российский препарат «Спутник V» для профилактики коронавируса стал вторым в мире среди всех вакцин по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, первое место в мире по числу зарегистрировавших вакцину препарат занимает австрийская разработка компании AstraZeneca – она разрешена в 49 странах. «Спутник V» одобрена к использованию в 45 странах.