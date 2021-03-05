Вакцина «Спутник V» стала второй в мире по популярности

Российский препарат «Спутник V» для профилактики коронавируса стал вторым в мире среди всех вакцин по количеству одобривших его стран, обогнав Pfizer, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, первое место в мире по числу зарегистрировавших вакцину препарат занимает австрийская разработка компании AstraZeneca – она разрешена в 49 странах. «Спутник V» одобрена к использованию в 45 странах.

Представители РФПИ обсудили с канцлером Австрии вакцину «Спутник V»

Последними странами, где одобрили российскую вакцину от коронавируса, стали Ангола, Джибути и Республика Конго, а также Молдавия.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусСпутник
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