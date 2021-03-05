«Нужно убеждать». Вирусолог обвинил «фриков» в низких темпах вакцинации в России

Завершить до осени основной объём массовой вакцинации от коронавируса призвал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения центра «Вектор». Он также подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины «ЭпиВакКорона».

Накануне Владимир Путин заявил, что два миллиона россиян получили обе инъекции вакцины, ещё столько же – первую.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, сколько людей должны иметь иммунитет до осени, чтобы пандемия коронавируса пошла на спад.