«Нужно убеждать». Вирусолог обвинил «фриков» в низких темпах вакцинации в России
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, сколько людей должны иметь иммунитет до осени, чтобы пандемия коронавируса пошла на спад.
Завершить до осени основной объём массовой вакцинации от коронавируса призвал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения центра «Вектор». Он также подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины «ЭпиВакКорона».
Накануне Владимир Путин заявил, что два миллиона россиян получили обе инъекции вакцины, ещё столько же – первую.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рассказал, сколько людей должны иметь иммунитет до осени, чтобы пандемия коронавируса пошла на спад.
«60% людей должны иметь иммунитет, чтобы не было новой волны коронавируса. Либо они перенесли инфекцию в легкой форме, либо провакцинировались. В масштабах России это где-то 90 миллионов человек. Пока что у нас не те показатели по вакцинации. Пока что у людей нет острого желания вакцинироваться, понимания, что это необходимо. Над этим надо работать. У нас нет дефицита вакцины. И достаточно внятно организовано вакцинирование. С этой стороны все в порядке. Но есть существенная часть людей, которые опасаются или ждут чего-то. Их нужно убедить. Нужно на телевидение приглашать не фриков, а приличных людей, специалистов, которые умеют говорить. И нужна талантливая социальная реклама. Ролики, которые я видел, пока не очень убедительны. Часто это делается формально, дабы освоить какие-то возможности», - сказал Аграновский.
По его мнению, осенью будет подъем заболеваемости коронавирусом. «Скорее всего будет какой-то всплеск. Просто исходя из логики этих эпидемий. Это острое респираторное вирусное заболевание. Летом будет меньше, осенью – больше. Так всегда было. Но резкой вспышки, как была вторая волна, наверное, не будет», - заключил ученый.
Ранее Алексей Аграновский в эфире НСН объяснил, почему имеющиеся вакцины достаточно эффективны.
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