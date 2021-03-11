Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Дании на две недели приостановили вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после появления информации об образовании тромбов у привившихся, сообщает пресс-служба управления здравоохранения страны.

В сообщении говорится, что связь между вакциной и тромбами пока неустановлена, однако Европейское агентство по лекарственным средствам объявило об исследовании вакцины AstraZeneca.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах российской вакцины «Спутник V», сообщает Ura.ru. На встрече с волонтерами проекта «Мы вместе» российский лидер заявил, что отечественный препарат проще перевозить и после его применения не зафиксированы тяжёлые побочные эффекты.

