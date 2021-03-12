ВОЗ изучает данные об отказе европейцев от вакцины AstraZeneca

Эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают сообщения об отказе от использования вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca в некоторых странах Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей организации.

Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Как только ВОЗ получит картину произошедших событий, организация публично объявит о своих выводах, а также о любых возможных изменениях в текущих рекомендациях.

Напомним, власти Италии, вслед за Данией и Норвегией, приостанавливают использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Вакцинацию приостановили из соображений предосторожности, после сообщений о некоторых серьёзных побочных эффектах.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ЕвросоюзВакцинаВОЗ
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