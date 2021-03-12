ВОЗ изучает данные об отказе европейцев от вакцины AstraZeneca

Как только ВОЗ получит картину произошедших событий, организация публично объявит о своих выводах, а также о любых возможных изменениях в текущих рекомендациях.

Напомним, власти Италии, вслед за Данией и Норвегией, приостанавливают использование вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Вакцинацию приостановили из соображений предосторожности, после сообщений о некоторых серьёзных побочных эффектах.

